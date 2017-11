El xoc entre dues furgonetes deixa dos ferits lleus a Blanes

Una de les furgonetes va quedar bolcada al costat de la via

Dues furgonetes van xocar dimarts al matí, a la carretera GI-682 al terme municipal de Blanes, causant dos ferits de caràcter lleu, Segons va informar Bombers de la Generalitat, el xoc es va produir quan faltaven cinc minuts per les onze del matí, al quilòmetre 3 en direcció Palafolls.

En un dels vehicles hi anaven cins ocupants mentre que en l'altre, només hi viatjava el conductor. Com a conseqüències de la topada, una de les furgonetes va quedar bolcada de costat. L'accident va causar dos ferits -un de cada vehicle- que presentaven contusions i en un dels casos, una fractura de colze, motiu pel qual van ser traslladats a l'Hospital de Blanes.

Fins al lloc de l'accident s'hi van traslladar tres dotacions dels Bombers i una ambulància del SEM.