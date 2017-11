El xoc entre dues furgonetes deixa dos ferits lleus a Blanes

Dues furgonetes van xocar dimarts al matí, a la carretera GI-682 a Blanes, fet que va causar dos ferits de caràcter lleu. Segons va informar Bombers de la Generalitat, el xoc es va produir quan faltaven cinc minuts per a les onze del matí, al quilòmetre 3 en direcció Palafolls.

En un dels vehicles hi anaven cinc ocupants, mentre que en l'altre només hi viatjava el conductor. Com a conseqüència de la topada, una de les furgonetes va quedar bolcada al costat de la via. L'accident va causar dos ferits -un de cada vehicle- que presentaven contusions i en un dels casos, una fractura de colze, motiu pel qual van ser traslladats a l'Hospital de Blanes. Fins al lloc de l'accident s'hi van traslladar tres dotacions dels Bombers i una ambulància del SEM.