L'acusació vol que el jutjat aparti Girona S.A. de la gestió d'Aigües de Blanes

L'acusació popular vol que el jutjat aparti l'empresa privada Girona S.A. de la gestió d'Aigües de Blanes. L'advocada Montserrat Vinyets espera que el Jutjat d'instrucció 6 de Blanes adopti la mateixa mesura cautelar que el jutjat gironí que investiga les irregularitats a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa) i que aquest setembre ja va acordar excloure Girona S.A. de la presa de decisions. "No podem estar ni un minut més deixant que Aigües de Blanes estigui gestionada per Girona S.A. i, en última instància, pel seu conseller delegat Narcís Piferrer", ha afirmat Vinyets.

L'acusació popular, exercida per la CUP, farà la sol·licitud "en el moment processal oportú" però serà després de les declaracions dels investigats, que han tingut lloc aquest divendres. Un dels advocats defensors, Carles Monguilod, assegura que l'administració judicial seria una "barbaritat" i sosté que els investigats no han comès cap delicte. "És una discussió administrativa", ha exposat. Per això, avança que demanarà l'arxiu del cas.

Dues empreses mixtes de gestió d'aigües, Agissa i Aigües de Blanes, investigades als jutjats per suposades irregularitats. El nexe d'unió de les dues societats és Girona S.A., l'empresa privada que té percentatges a les dues empreses mixtes i s'encarrega de la seva gestió. Per a l'acusació popular exercida per la CUP, hi ha indicis d'un "patró criminal de comportament" del soci privat que, a través d'adjudicacions fraudulentes o factures falses, han "despatrimonialitzat" la pota pública per beneficiar un seguit d'empreses. Per això, l'acusació popular vol que el Jutjat d'instrucció 6 de Blanes (el que instrueix la causa d'Aigües de Blanes) adopti la mateixa decisió que va prendre el setembre passat el Jutjat d'instrucció 2 de Girona i aparti Girona S.A. de la gestió. Aquesta mesura cautelar implicaria l'administració judicial de la companyia d'aigües que, a la pràctica, vol dir que el jutjat passa a tutelar el dia a dia de la societat i n'exclou els seus gestors actuals. "No podem estar ni un minut més deixant que Aigües de Blanes sigui una societat gestionat per Girona S.A.", ha afirmat l'advocada de l'acusació popular, Montserrat Vinyets.

La lletrada ha anunciat que presentarà aquesta sol·licitud en el "moment processal oportú" perquè és una mesura cautelar que "tècnicament té les seves complicacions". Per a l'advocada, la intervenció judicial seria la manera d'assegurar que es vetlla "pels interessos des ciutadans de Blanes en relació a l'aigua". Carles Monguilod, advocat del conseller delegat d'Aigües de Blanes i director general de Girona S.A., ha assegurat que aquesta petició seria una "autèntica barbaritat". "Espero que, si demana això, el jutjat no ho autoritzi en absolut", ha afegit.

El lletrat recorda que la investigació de Blanes se centra en divuit pagaments fets a proveïdors durant l'any 2011. "Són uns serveis que es van cobrar i es van fer i s'està esbrinant si s'ajustaven a la legalitat administrativa", ha ressaltat.Monguilod sosté que demanar l'administració judicial de la companyia respon més a interessos polítics. "Demostra el que la CUP ja ha dit públicament, que aquí el seu interès va més enllà de la causa penal perquè vol municipalitzar el servei", ha criticat i subratlla que és una intenció política que li sembla "molt bé" però lamenta que "s'usin els jutjats penals per a això".

Els investigats declaren

L'acusació popular ha anunciat la intenció de sol·licitar aquesta mesura cautelar però ja anuncia que serà més endavant, quan els quatre investigats que hi ha a la causa hagin declarat en seu judicial. Aquest divendres han declarat tres d'ells. Són el conseller delegat d'Aigües de Blanes i director general de Girona S.A., Narcís Piferrer (també investigat en el cas Agissa), l'exalcalde Josep Trias i l'interventor municipal Francisco Lucio. L'altre exalcalde del 2011, Josep Marigó, no ha pogut comparèixer per motius personals. Monguilod ha assegurat que tots ells han respost a les preguntes i han defensat "l'absoluta legalitat" de la contractació de proveïdors fets el 2011.

"Crec que la jutgessa no tindrà cap dubte i, tan bon punt acabem les diligències d'investigació que hi ha pendents, demanaré l'arxiu", ha avançat l'advocat. Per al lletrat, el que plana sobre les adjudicacions fetes sense concurs és una "discussió jurídica" perquè hi ha dictàmens tècnics contradictoris sobre si calia o no obrir adjudicació pública. També assegura que és "mentida" que Piferrer incomplís el règim d'incompatibilitats per acumular càrrecs i contractar empreses també vinculades a ell. "Seria incompatible que cobrés dos sous públics però és que en realitat no en cobra cap", ha exposat. L'acusació popular, però, considera que les irregularitats detectades en l'exercici 2011 mostren una forma de funcionar que es podria estendre més enllà d'aquest any.

Per això, Vinyets també espera que acabin de declarar tots els investigats per demanar que s'ampliïn els anys d'investigació.



Divuit adjudicacions, 1 MEUR

L'origen de la investigació judicial és l'informe elaborat per la Sindicatura de Comptes l'any 2014 analitzant la gestió de l'empresa mixta durant l'any 2011. En aquest primer estudi, la Sindicatura va detectar diverses irregularitats i, per això, va enviar el cas a la fiscalia de Girona, que va acabar formulant denúncia davant els indicis de delicte. Segons el fiscal, la "totalitat" de les contractacions analitzades d'aquell exercici superiors a 50.000 euros en els contractes d'obres i a 18.000 en altres tipus de serveis "es van fer de forma directa sense tenir en compte els principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments".

El Jutjat d'instrucció 6 de Blanes va encarregar un atestat a l'equip de delictes econòmics i urbanístics de la Guàrdia Civil. L'atestat policial concloïa que Aigües de Blanes va fer les adjudicacions "totalment al marge" de la llei de contractes del sector públic per la qual s'havia de regir i que exigia que es convoqués un concurs públic. Aigües de Blanes és una empresa mixta on l'Ajuntament de Blanes té la majoria (51%) i la resta està en mans de la societat privada Girona S.A.Són un total de divuit adjudicacions fetes a quinze empreses per un valor global d'1.014.899,47 euros. Segons conclou la Guàrdia Civil, només una de les facturacions (per un import de 23.064,40 euros) es podia fer de forma directa mentre que les altres disset exigien licitació pública. "Només una es podria haver tramitat sota la modalitat de contracte menor, haurien d'haver tramitat les altres mitjançant licitació pública en tractar-se de contractes majors d'obra, serveis i subministrament", recull la Guàrdia Civil.

Entre les adjudicacions hi ha asseguradores, vehicles, subministraments i obres. Tres dels contractes són amb empreses vinculades al conseller delegat d'Aigües de Blanes, Narcís Piferrer. Segons la Guàrdia Civil, això és un "incompliment flagrant" de la llei d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Aquesta conclusió avalaria la tesi de la CUP, que exerceix l'acusació popular, i que sosté que a través de diferents empreses mixtes (com Aigües de Blanes o Agissa), Piferrer va afavorir la pota privada.Segons el detall de les adjudicacions, Piferrer com a conseller delegat d'Aigües de Blanes va facturar un total de 125.305,44 euros a tres empreses on tenia càrrecs directius. A Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa), Girona S.A. i Prodaisa S.A. La investigació està oberta per prevaricació, administració deslleial, delicte societari i incompliment de la llei de compatibilitats.