Lloret de Mar celebra amb èxit la 17a edició de la Fira Medieval

Els carrers del centre de Lloret de Mar es van convertir ahir en diferents escenaris de l´edat mitjana durant la celebració de la 17a edició de la Fira Medieval, un esdeveniment emmarcat dins la Festa Major de Sant Romà que se celebrarà fins al 19 de novembre. Els actes es van iniciar a mig matí amb una gran cercavila inaugural formada per titelles, músics i soldats a la plaça Piferrer. Més tard, es van oferir espectacles infantils i itinerants com les danses tribals de Hekate o el mag medieval, titelles o exhibicions de dansa. A la tarda, els visitants van poder participar en diverses desfilades i cercaviles com la de l´elefant Bangarulu, la dels faunes o la dels follets i, també, d´un espectacle de dansa i foc, entre moltes altres activitats.

Els actes seguiran avui a partir de dos quarts d´onze del matí amb l´obertura de la fira i durant tota la jornada fins a dos quarts de deu de la nit, quan la cercavila a càrrec de Fiery Fools clourà la programació. A més, com ja es va fer ahir, també es podrà assistir a tallers, exposicions, demostracions d´oficis artesans i un mercat amb comerciants, artesans i mestres d´ofici que estarà obert a partir de dos quarts d´onze del matí, al passeig de Jacint Verdaguer.