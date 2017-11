Santa Coloma celebra la Festa de la Ratafia més reivindicativa

Santa Coloma de Farners està vivint aquest cap de setmana un dels esdeveniments més celebrat i esperat de la localitat: la Festa de la Ratafia. Aquesta 36a edició, però, està essent la més reivindicativa dels últims anys a causa de la situació política de Catalunya. Una diferència que es va notar sobretot ahir, quan alguns dels d´actes van estar precedits per diverses intervencions en les quals es va rebutjar i denunciar l´existència de presos polítics, entre altres reivindicacions.

A més, la festa va coincidir ahir amb la gran manifestació que es va fer a la tarda a la ciutat de Barcelona, motiu pel qual el concert de Mapi´s Friend Band, que s´havia previst per a dos quarts de set de la tarda, finalment es va fer divendres a la nit.

Tal com es va fer l´any passat per primera vegada, ahir la jornada es va iniciar amb una trobada d´alcaldes de la comarca que, convidats pel batlle colomenc Joan Martí (ERC), van compartir un esmorzar-tertúlia a base de productes selvatans i una passejada pels escenaris de la Festa de la Ratafia que se celebra a la població fins demà. Entre altres, hi van assistir l´alcalde de Vidreres, Jordi Camps; el de Maçanet, Josep Maria Ciurana; el de Massanes, Joan Pou; o l´alcadessa d´Anglès, Àstrid Desset.

Mentrestant, a l´arxiu s´hi va presentar la segona edició del llibre Els colors de la ratafia, d´Anna Selga, i la ratafia Corriols (No a la MAT), un nou licor fet amb 50 herbes remeieres i nous verdes collides a mà, la venda del qual servirà per finançar activitats i projectes contra la línia de Molt Alta Tensió.

Durant el matí, els més petits van poder gaudir d´una de les novetats d´enguany: la carpa del circ on s´hi van fer titelles i un concert a càrrec de l´Orquestra Fireluche. A la plaça Farners, s´hi va fer una demostració pràctica de destil·lació, mentre que a l´Arxiu, el perfumista Ramon Monegal va realitzar la xerrada «Ratafia i perfum».

El concert a càrrec de la cantant Dàmaris Gelabert va obrir les activitats de la tarda, que van continuar amb una demostració d´elaboració de neules artesanes, la presentació del llibre Dies de ratafia, de Sergi Pons, la cercavila de gegants pels carrers de la capital selvatana o l´espectacle Kumuluninbu de la Cia. Ortiga. La jornada va acabar amb el ball de la ratafia a càrrec de Raska, Buhos i Orquestra Tropical.

Darrer dia de la Festa

Els actes seguiran avui amb: la 6a cursa de la Ratafia organitzada pel Club Olímpic Farners; l´espectacle de Clown amb Contaminando Sonrisas; l´espectacle Tots a taula a càrrec del músic Marc Parrot i la il·lustradora Eva Armisén; la 22a trobada de puntaires; o la presentació del vinagre Virat, entre moltes altres activitats.

A més, durant tot el dia es pot visitar una fira de productes artesans; l´Espai Xics, una mostra de destil·lació d´aiguardent a la Vela de la Ratafia o una mostra de productes gastronòmics elaborats amb ratafia al Ratafiarium.

La 36a Festa de la Ratafia de Santa Coloma acabarà avui a les vuit del vespre amb litúrgia de tancament amb la despenjada del penó a la Vela de la Ratafia ubicada la plaça Farners.