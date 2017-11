Una fuita de gasoil obliga a confinar els alumnes de l'IES Santa Coloma al pati una hora

Una fuita de gasoil de la caldera de l'Institut de Santa Coloma de Farners ha obligat a confinar els alumnes al pati del centre durant una hora.

Els Bombers han rebut l'avís dels fets pels volts de tres quarts de vuit del matí, que s'havia detectat una fuita al magatzem del centre escolar ubicat a l'avinguda de Salvador Espriu i on hi ha la caldera.

Els alumnes que havien d'entrar a les aules a les vuit del matí no ho han pogut fer, ja que els Bombers han demanat el confinament dels estudiants al pati del centre per revisar el què passava.

Hi han treballat quatre dotacions i han detectat que en un magatzem d'uns 50 metres quadrats on hi ha la caldera havia perdut el gasoil. Els efectius d'extinció d'incendis han aspirat els 300 litres que havien quedat dispersats per terra i ho han netejat tot perquè no hi hagués cap resta de la fuga.

Malgrat l'ensurt, ningú ha resultat ferit pels fets. A les nou del matí, els alumnes que havien estat confinats han pogut retornar a classe.

La Brigada de l'ajuntament s'ha fet càrrec del gasoil recollit.

Al lloc també hi ha treballat la Policia Local de Santa Coloma de Farners.