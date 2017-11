Blanes es queda sense capitania obrint un escenari on tot és possible

Blanes sembla aquests dies, una trama més de la sèrie Joc de trons en el qual les ruptures, les especulacions i els canvis de cadira són el pa de cada dia. Quan els socialistes encara no havien tingut temps de pair la marxa dels seus socis de govern (PDeCAT i ERC) a principis d'octubre, quedant-se amb una minoria de quatre regidors dels 21 que formen el consistori, ara han d'afrontar un nou repte que ho podria acabar de capgirar tot: la marxa de l'alcalde Miquel Lupiáñez. L'encara avui batlle blanenc va anunciar divendres a l'assemblea local del PSC que es donava de baixa del partit i que, en conseqüència, renunciava a l'acta de regidor i a l'alcaldia.

Sense capitania i amb un equip de govern en clara minoria, Blanes es troba ara davant un escenari polític on tot és possible i en el qual les diferents formacions hauran de decidir futurs pactes en pocs temps si volen evitar que la localitat quedi paralitzada del tot.

De moment, la clau la tenen els socialistes i d'ells dependrà el que pugui passar en els pròxims dies. Si finalment el PSC decideix mantenir-se al govern, hauran de presentar un candidat a alcaldable. Un càrrec que podria assumir la número 2 del partit Pepa Celaya o bé els edils Nicolás Laguna o Mario Ros, qui va entrar a l'ajuntament fa vuit mesos. Llavors aquest candidat, i els que poguessin sorgir d'altres formacions s'haurien de votar en un ple i obtenir una majoria simple (11 dels 21 vots) per aconseguir l'alcaldia. En cas de no obtenir-se aquesta majoria, l'alcaldia passaria automàticament a la llista més votada a les últimes municipals, és a dir, al PSC, que hauria de tirar endavant amb només quatre regidors.

Els socialistes podrien trobar un soci de govern en ICV-EUiA, la segona força més votada en les últimes municipals amb només 102 vots de diferència respecte el PSC. «No hem parlat de coalicions, però si no fos per la situació política que viu el país, el nostre soci normal seria el PSC», va valorar ahir el portaveu ecosocialista Joan Salmeron. També la formació de Batega, podria defensar una coalició d'esquerres (la CUP, ERC, PSC, ICV-EUiA i Batega) en la qual entre tots, escollissin un candidat a alcalde. «És important veure quin panorama es presenta abans de fer cap pas», va destacar Jordi Urgell qui va insistir en la «prudència».

Tampoc ERC i el PDeCAT, els antics socis de govern del PSC descartarien algun tipus d'acord, arribat el moment. «Ara toca asseure's, dialogar i fer el millor per al poble. Tenim la mà oberta a tothom», va ressaltar el portaveu d'ERC Àngel Canosa, qui tampoc va descartar una possible coalició sobiranista. «Caldria tornar a parlar molt i obrir les portes a tothom, però cal prioritzar el projecte de poble i si continues en la mateixa línia, podrien tenir el nostre suport», va subratllar el convergent Quim Torrecillas.

Que passaria, però, si el PSC renunciés a l'alcaldia? A part, de les possibles coalicions ja esmentades, es podrien contemplar altres opcions com la proposada per la CUP o el PP. «Creiem que un escenari ideal seria que cada partit assumís una comissió de treball» va dir ahir l'edil de la CUP, Joan Rota. Una idea en consonància amb la de Salvador Tordera (PP) qui creu que la millor opció per tirar el poble endavant seria «un gran pacte de govern entre tots els grups municipals». De moment, els que ho tenen més clar, són els de Cs els quals descarten ja, entrar a cap equip de govern. «Seguirem treballant pel poble amb la mà estesa, perquè no pot quedar aturat», va subratllar el portaveu, Sergio Atalaya.

En cas que aquesta opció no convencés, i cap candidat obtingués la majoria simple, l'alcaldia passaria a ICV-EUiA, la segona força més votada.



Ple de renúncia divendres

D'altra banda, el ple extraordinari

en el qual Lupiáñez farà efectiva la seva renúncia es farà aquest divendres a les nou del matí. Així ho van decidir ahir els portaveus de les diferents formacions, a la junta que es va celebrar a les set de la tarda. Segons va informar ahir el consistori, el ple tindrà un únic punt a l'ordre del dia i un cop es faci efectiu, passarà a ser alcaldessa accidental la número 2 de la llista del PSC, Pepa Celaya. La sessió inclourà el lliurament a Miquel Lupiáñez de la màxima distinció que atorga l'Ajuntament: una reproducció de la Font Gòtica.

Després d'aquest ple, hi haurà un termini de deu dies hàbils perquè se celebri la sessió plenària de presa de possessió del nou candidat. També s'haurà d'incorporar a l'Ajuntament un nou regidor del PSC que seguint la llista de la candidatura podria ser: Ascensión Campayo, Jordi Blai o Antònia Coll.