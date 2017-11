Es feia passar per fotògraf de moda per obtenir fotos de menors despullades a través de xarxes socials

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que es feia passar per fotògraf de moda per obtenir imatges de menors despullades a través de les xarxes socials.

Aquest per obtenir l'objectiu desitjat, els oferia la possibilitat de treballar com a model per a campanyes publicitàries d'importants marques de roba i, un cop aconseguia que es despullessin, es masturbava davant la càmera.

Posteriorment amenaçava les víctimes en publicar les imatges per Internet si no hi continuaven col.laborant.

El detingut és un home de 29 anys i de nacionalitat espanyola que va quedar acusat com a presumpte autor dels delictes de corrupció de menors mitjançant internet i exhibicionisme.

Es dóna el cas que l'arrestat, que ja havia estat detingut pels Mossos l´any 2015 per fets similars. L'home va passar a disposició judicial del jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners el divendres 10 de novembre i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

La detenció ha estat possible gràcies a la denúncia d'una menor de 14 anys de Blanes que va assegurar a la policia que podia ser víctima d'un cas d´assetjament de menors per internet, pràctica coneguda com a child grooming.

La denúncia, a l'estiu

Els fets es remunten al passat mes de juliol quan els Mossos van tenir coneixement que una menor de 14 anys de Blanes podia ser víctima d'un cas d´assetjament de menors per internet, pràctica coneguda com a child grooming.

La menor va denunciar als policies que un fotògraf s'hi havia posat en contacte mitjançant una coneguda xarxa social amb l´objectiu d´ofertar-li la possibilitat de treballar com a model o dependenta d'una important marca de roba per un salari que es situaria al voltant dels 1.600 euros al mes.

Com a requisit per a l´obtenció de la feina la menor havia de superar un procés de selecció que s'havia de fer a través de la webcam a causa de motius d'agenda del fotògraf.

Durant la suposada entrevista de feina li va demanar que s´exhibís, primer en banyador i després en roba interior, i que finalment mostrés els genitals a la càmera. Un cop finalitzada aquesta primera sessió el detingut va obligar la menor a continuar participant en les sessions via internet sota l'amenaça de difondre les imatges que ja havia obtingut prèviament.



Un perfil fals

La Unitat Central de Delictes Informàtics va iniciar una investigació per identificar el suposat fotògraf. Els agents van poder determinar que l'autor dels fets era un home que s´havia creat un perfil fals en dues conegudes xarxes socials i, des d´allà, contactava amb diverses noies -moltes de les quals menors- i aconseguia que es despullessin davant la càmera mentre es masturbava.

El 9 de novembre els investigadors van establir un operatiu policial que va comportar la detenció de l'autor dels assetjaments i li van intervenir el material informàtic amb el qual havia dut a terme la seva activitat delicitiva.

Consells de prevenció

Per evitar més víctimes d'aquesta tipologia de delictes, els Mossos donen diversos consells de prevenció per a detectar conductes de risc a la xarxa i prevenir-les: