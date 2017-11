Pacten cinc anys de presó per a l'autor d'un atropellament intencionat a Blanes

El fiscal i la defensa han pactat 5 anys de presó per a un home que en va atropellar intencionadament un altre després d'un baralla a l'exterior d'una discoteca de Blanes.

Els fets van tenir lloc ara fa deu anys, la matinada del 24 de novembre. El processat, Franco Zefireli Dos Reis, va envestir la víctima quan creuava un pas de vianants.

Davant del tribunal, l'acusat ha declarat ser conscient que podia matar l'altre home amb el cotxe, però també ha dit que li havia demanat perdó i que l'havia indemnitzat amb 7.500 euros abans que el cas no arribés a judici. Per la seva banda, la víctima ha explicat que, tot i haver pres part a la batussa, Dos Reis no s'havia enfrontat directament amb ell. També ha dit que l'havia perdonat.

El fiscal, que inicialment demanava 11 anys de presó per temptativa d'assassinat, ha rebaixat la seva petició a 5 anys perquè entén que s'ha d'aplicar una atenuant molt qualificada de reparació del dany.

La defensa s'ha adherit a la seva petició i el cas ha quedat vist per a sentència.