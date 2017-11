Riudellots obre un nou espai d´esbarjo per a gossos al carrer Tramuntana

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva va inaugurar, divendres passat, un nou espai d'esbarjo per a gossos a la zona verda del carrer Tramuntana del Sector Ponent. Segons va informar el consistori, dins d'aquest recinte envoltat de tanques els gossos poden estar deslligats a excepció dels considerats perillosos, que hauran d'anar lligats i amb morrió, tal i com estableix l'ordenança de tinença d'animals.

Aquesta és la primera zona d'aquestes característiques que s'ha fet a Riudellots. A l'interior del recinte, els usuaris hi podran trobar una paperera on poder llençar els excrements de l'animal i un banc per poder descansar. «Si la iniciativa dona resultat, no descartem fer-ne un altre, de cara a l'any vinent, a prop de la pineda», va avançar la regidora de Medi Ambient, Carme Camps. La zona d'esbarjo per a gossos i la seva senyalització ha tingut un cost total de 5.325,14 euros.