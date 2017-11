Ocupen set dels nou 'pisos dels mestres' que el consistori vol convertir en habitatges socials

Set dels nou «pisos dels mestres» de l'antiga escola Carles Faust, que l'Ajuntament de Blanes va recuperar l'octubre de l'any passat amb la intenció de convertir-los en habitatges per a emergències socials, han estat ocupats en les darreres setmanes. Segons va confirmar ahir el consistori, es tracta de persones sense recursos, entre les quals es troba un menor d'edat i cap d'ells estaria empadronat al municipi, motiu pel qual els serveis socials de la localitat no els poden atendre.

Feia més de 40 anys, d'ençà que es van construir el 1970 juntament amb l'escola, que els usos d'aquests habitatges de propietat municipal estaven cedits a la Generalitat, que els donava consideració d'edifici escolar. L'abril del 2014 però, el consistori va decidir recuperar-ne els usos per destinar-los a lloguer social. Un procés que es va allargar fins a l'octubre del 2016, quan l'encara avui alcalde, Miquel Lupiáñez, va donar compte al ple de la resolució emesa per Ensenyament en la qual autoritzava la desafecció d'aquests habitatges.

Ubicats al carrer Vila de Lloret número 96, es tracta de nou habitatges distribuïts en tres pisos en cada planta. Després d'una inspecció tècnica, es va determinar que cap d'ells complia la normativa actual de seguretat o d'aïllament tèrmic -entre altres aspectes- motiu pel qual l'Ajuntament va haver d'iniciar un procés de rehabilitació.

Va ser durant una nova inspecció feta fa unes setmanes, quan es va descobrir que set dels nou pisos a convertir, havien estat ocupats i que no s'hi podia accedir per a seguir amb la rehabilitació. Per això, l'Ajuntament, com a propietari dels habitatges, els va «convidar a buscar una solució» per tal de poder recuperar els habitatges al més aviat possible i seguir amb la reforma. Tot i això, també va precisar que és sensible a la situació en la qual es troben aquestes persones, que hi ha un menor implicat i que les temperatures han baixat notablement en els últims dies, motiu pel qual els donarà un marge una mica més ampli de l'habitual per trobar una solució. Així mateix, l'Ajuntament de Blanes va alertar d'aquesta situació a Protecció del Menor, ja que aquests habitatges no tenen ni llum ni aigua.



Actuació per seguretat

La primera fase de la reforma es va iniciar el novembre de 2016 i va consistir a reformar diversos elements exteriors dels tres blocs adossats i en reparar tots els balcons, uns treballs que van tenir un cost de 40.000 euros. Aquesta reparació es va fer per seguretat, ja que el grau de deteriorament que presentaven ja havia ocasionat el despreniment de peces. Per això, es va instal·lar una xarxa en els frontals dels balcons a fi de protegir la possible nova caiguda de material.