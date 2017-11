Pacten 5 anys de presó per a l´home que en va atropellar un altre a Blanes

El fiscal i la defensa van pactar cinc anys de presó per a un home que en va atropellar intencionadament un altre després d'una baralla a l'exterior d'una discoteca de Blanes. Els fets van tenir lloc ara fa deu anys, la matinada del 24 de novembre del 2007, quan Franco Zefireli Dos Reis, va envestir la víctima quan creuava un pas de vianants.

Aquella nit, dos grups es van discutir a l'interior del bar Rusticae de Blanes. La situació va continuar després a l'exterior, degenerant en una baralla, que va obligar el personal de seguretat del local a intervenir. Eren ja gairebé dos quarts de quatre de la matinada, quan la víctima va creuar un pas de vianants i va ser aleshores quan el processat, un jove brasiler, el va envestir amb el cotxe i va fugir. La víctima va picar contra el capó del cotxe, va trencar el vidre del davant amb el cap i va sortir projectada uns 20 metres més enllà. Arran de l'atropellament, va patir un traumatisme cranioencefàlic.

Tres dies més tard, els Mossos d'Esquadra van aconseguir localitzar Dos Reis i el van detenir. Per aquests fets, l'acusat s'enfrontava inicialment a 11 anys de presó per una temptativa d'assassinat. A més, el fiscal també demanava que no es pogués apropar a menys de 500 metres de la víctima durant un termini de 19 anys.

Dos Reis, que ara té 32 anys, va ingressar en presó preventiva l'any passat. A l'Audiència de Girona, va admetre ahir que quan va atropellar la víctima, la va envestir a consciència i que sabia que la podria haver matat. El processat, però, també va dir que, mentre va durar la instrucció del cas, va demanar perdó a la víctima. A més, tot i no tenir recursos, també li va pagar 7.500 euros d'indemnització abans que el cas no arribés a judici.

El fiscal i la defensa van renunciar a la resta de la prova. El ministeri públic va modificar la petició de pena i, a les seves conclusions definitives, va demanar una condemna de 5 anys de presó per a Dos Reis, perquè entén que se li ha d'aplicar una atenuant molt qualificada de reparació del dany. La defensa es va adherir a la petició del fiscal i el cas va quedar vist per a sentència.