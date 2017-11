Presenten el dossier de professionals d´arts escèniques i música de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva va presentar a principis de mes el Dossier de professionals d'arts escèniques i música de la comarca. Segons va informar dimarts aquest ens, la finalitat d'aquest dossier és donar a conèixer els artistes i companyies, i facilitar una eina de contacte als programadors culturals, i molt especialment als ajuntaments selvatans. El dossier està format per 37 professionals i companyies que treballen diferents disciplines dins les arts escèniques (dansa, teatre, circ, entre moltes altres) i la música, i que tenen un espectacle per exhibir i una trajectòria artística.

El projecte es va presentar en el marc de la Jornada: cultura, creativitat i desenvolupament territorial, que es va celebrar el passat 3 de novembre, davant més d'una vuitantena de persones, la majoria tècnics i regidors de Cultura i professionals del sector, com una iniciativa, dins de la línia de treball que s'està impulsant des de l'ens selvatà, per donar suport a la promoció de l'escena cultural - creativa com a factor de dinamització social i econòmica a la comarca.

Les companyies i grups de música que formen part de dossier 2017-2018 van haver d'acreditar la seva professionalitat a partir de la seva formació acadèmica, la seva trajectòria com a grup o intèrpret i el nombre d'actuacions realitzades i programacions professionals.