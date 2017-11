Un incendi en una masia de Riudarenes causa un ferit per inhalació de fum

Un incendi en una masia del terme municipal de Riudarenes va provocar, dimecres a la tarda, un ferit per inhalació de fum. Segons van informar ahir els Bombers de la Generalitat, l'avís es va produir a les quatre menys deu minuts de la tarda, alertant d'un incendi que estava afectant la masia de can Cendra, ubicada al poble del Raval de l'Esparra (Riudarenes). El foc va cremar totalment l'interior de l'habitatge, del qual es va evacuar un home. A causa de les flames, i en tractar-se d'una masia antiga, es va esfondrar part de la primera planta i de la teulada. Fins al lloc dels fets, es van desplaçar cinc dotacions dels Bombers i una unitat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que va evacuar l'home afectat per inhalació de fum a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona on es troba ingressat en pronòstic reservat però fora de perill.

Els Bombers van estar treballant en les tasques d'extinció fins a les set de tarda, moment en el qual es va donar el foc per apagat.

Tot i això, a la nit, van tornar fins a la zona afectada per remullar l'espai i revisar que tot estigués en ordre. Una operació que van repetir ahir al matí i, de nou, a la tarda.