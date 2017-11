Miquel Lupiáñez formalitza la renúncia a l´alcaldia de Blanes

L'exsocialista Miquel Lupiáñez ja no és alcalde de Blanes (Selva). Després d'anunciar la seva decisió el passat divendres a la militància del PSC, Lupiáñez s'ha acomiadat del plenari municipal admetent que ha pres una decisió "dolorosa però fàcil". La facilitat li ha posat, segons ha dit, "la dignitat política i la coherència personal". El ja exalcalde de Blanes ha demanat als regidors que se centrin en buscar "cosir el municipi" i lamenta tots els projectes pendents que deixa. El seu adéu obre un escenari d'incertesa que s'allargarà, com a mínim, fins el 30 de novembre. Aquest dia s'ha de fer el ple que ha d'escollir nou alcalde o alcaldessa. A partir d'ara, la socialista Pepa Celaya assumeix el càrrec de manera accidental. Celaya ha admès que "serà complicat tirar endavant el vaixell" a partir d'ara i ha demanat als altres partits que sumin "i que les urnes ens jutgin d'aquí a un any i mig", en referència a les properes municipals. El PSC intentarà fer govern amb quatre regidors dels 21 que té el consistori blanenc.