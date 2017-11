Arrenca el compte enrere per conquistar l'alcaldia de Blanes

La renúncia oficial ahir de l'exsocialista Miquel Lupiáñez com a alcalde de Blanes va suposar per a la resta de formacions municipals, l'inici del compte enrere per aconseguir l'anhelada vara del poder. De moment, els grups tenen fins al 30 de novembre per formar aliances amb les quals sumar els 11 vots necessaris per assegurar-se l'alcaldia i destronar el PSC.

Un autèntic joc de trons que va començar l'11 de novembre quan Lupiáñez va anunciar que abandonava la militància del PSC i l'alcaldia, i que ahir es va fer evident en el ple extraordinari celebrat a les nou del matí per formalitzar la renúncia de Lupiáñez. «Ens preocupa que el PSC es quedi l'alcaldia en una posició que entenem que és feble», va assenyalar l'edil de la CUP Joan Rota, qui va afegir que des d'aquesta formació estan «oberts» a parlar amb tothom menys amb PP i Cs. Menys clars van ser els convergents, que van assegurar tenir «la mà estesa» per fer un govern municipal que «garanteixi els drets dels ciutadans i les llibertats públiques».

Els més contundents a l'hora de defensar la seva postura van ser els socialistes, els més perjudicats també per la renúncia de Lupiáñez. «Continuarem creient i treballant pel nostre partit i defensant l'honestedat, la legalitat en les nostres accions, el joc net, la transparència i el bon fer», va matisar l'alcaldessa accidental i portaveu del PSC, Pepa Celaya, qui va recordar que la decisió de Lupiáñez és «personal». Tot i això, Celaya va assegurar tenir «els braços oberts» a la resta de partits. «Serà complicat tirar endavant aquest vaixell, però ho farem», va afegir.



De moment, dos candidats

La sorpresa la van donar, per partida doble, els regidors del grup d'ICV-EUiA que, després del ple van anunciar que, juntament amb Batega, optaran a l'alcaldia presentant com a candidat al portaveu del partit, Joan Salmeron. «No podem ajudar que el Titanic s'acabi d'enfonsar, tenim l'obligació de tirar Blanes endavant i intentar formar un govern per a l'any i mig que queda», va explicar Salmerón, qui va precisar que l'assemblea local va prendre aquesta decisió dijous passat, després de la reunió mantinguda amb el PSC.

En aquest sentit, Salmerón va avançar que el candidat a alcaldable dels socialistes serà el regidor Mario Ros, que va entrar a l'Ajuntament el febrer de 2016 en substitució de Susana Ramajo. «Ens sembla que tal com està l'Ajuntament, no pot caure en una persona que té una experiència tan curta», va justificar Salmeron en relació amb la renúncia del partit a un pacte amb el PSC. Així mateix, ICV-EUiA va ressaltar que optaran a l'alcaldia tant si aconsegueixen aliances com si no i que en cas d'entrar a governar desenvoluparien els projectes ja començats. «Això no vol dir que siguem un equip de govern continuista», va afegir el portaveu ecosocialista.

Actualment, l'Ajuntament de Blanes està format per 21 regidors: quatre del PSC, ICV-EUiA i PDeCAT; dos de la CUP, ERC, Cs i Batega i un del PP. Per poder aconseguir l'alcaldia, els candidats hauran d'obtenir 11 vots dels 21 regidors que formen el consistori. Un pacte entre els ecosocialistes i Batega només suma sis regidors i en cas de comptar amb el suport de la CUP i ERC, tampoc sumarien els 11 vots necessaris. El mateix passaria amb una coalició sobiranista (PDeCAT, ERC i la CUP) o un de formada per PSC, Cs i el PP. L'únic acord que sumaria suficients vots seria una coalició de totes les forces de l'ajuntament excloent els socialistes, els populars i ciutadans. En cas de no obtenir-se aquesta majoria, l'alcaldia passaria automàticament a la llista més votada a les últimes municipals, és a dir, al PSC.



«No és un adeu, és un fins aviat»

Per la seva part, Lupiáñez es va acomiadar del ple recordant els seus motius per renunciar -el suport del PSC a l'article 155 i la no condemna de les càrregues policials de l'1 d'octubre- i reconeixent que la decisió de deixar el càrrec ha estat «dolorosa, però també fàcil» perquè sabia que era «l'opció més encertada per dignitat política i coherència personal». El ja exalcalde va recordar que Blanes és un poble «humil» i va demanar als regidors que comencin a «cosir el municipi». «No feu blocs, feu idees, feu projectes, feu poble» va pregar Lupiáñez qui va lamentar no poder acabar els projectes encetats i altres «que calia fer». «Per a mi ha estat un plaer i un repte apassionant ser alcalde del meu poble. He treballat amb l'objectiu d'estar per les persones, dinamitzar la vila per generar ocupació, i modernitzar l'administració perquè fos més eficient», va dir l'exalcalde qui va destacar que marxa amb la «consciència tranquil·la». «No vull dir-vos adeu, sinó un fins aviat», va concloure Lupiáñez qui es va emocionar en referir-se a la seva família, present a la sala de plens.

Feia més de 20 anys que Miquel Lupiáñez i Zapata, de 55 anys, militava al PSC i va formar part de l'Ajuntament sis anys: quatre com a regidor i dos com a alcalde.