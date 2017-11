Breda inaugurarà dijous el nou tanatori

L'Ajuntament de Breda inaugurarà el pròxim dijous el nou Tanatori municipal amb una sessió de portes obertes que començarà a les cinc de la tarda i s'allargarà fins a les vuit del vespre, i diversos parlaments institucionals que es faran a les sis de la tarda.

El procés per engegar el projecte del tanatori es va iniciar el març del 2016 i, després de nombrosos tràmits administratius, finalment es va començar a construir l'abril passat. Ubicat al costat del cementiri, al final del carrer Sant Sebastià, el nou tanatori ocupa una superfície construïda de més de 200 metres quadrats i compta amb un vestíbul principal i dues sales de vetlla. L'equipament té una entrada adaptada específicament per als cotxes fúnebres a la part posterior de l'edifici. A més, aprofitant la posada en servei d'aquest nou equipament municipal, el consistori ha adequat el seu entorn, condicionant els accessos i l'arribada de subministraments. Per altra banda, l'actuació s'ha completat amb la construcció d'una vorera al seu entorn per facilitar el trànsit dels vianants.

El cost total de l'obra ha estat de 185.000 euros, quantitat que assumeix l'empresa Aufuce, adjudicatària de la concessió de l'explotació del servei durant un període de 30 anys.