La Cellera vol tenir enllestit el pavelló el setembre del 2018

Les obres de reforma i consolidació del pavelló d'esports de la Cellera de Ter podrien començar a principis de desembre i estar enllestides de cara al setembre de l'any 2018. Així ho va detallar ahir l'alcalde, David Sarsanedas (CAM-AM), qui va recordar que, inicialment, estava previst que aquests treballs comencessin aquest setembre, però que la «complexitat» de l'obra va provocar que «s'endarrerissin uns mesos».

Aquest equipament va ser clausurat a principis de gener per prevenció després que es detectessin greus problemes estructurals. Segons va explicar Sarsanedas en aquell moment, tot va començar en el mandat anterior, quan es van detectar goteres a la coberta del pavelló. Com a solució, el consistori va elaborar un projecte per poder posar una coberta nova sobre l'antiga, una obra que pujava uns 40.000 euros. L'empresa constructora, però, va advertir l'ajuntament que la nova coberta no aguantaria el pes de l'antiga i que, a més, no complia la normativa de seguretat, motiu pel qual el consistori va decidir clausurar l'equipament.

Això va suposar la recol·locació de les activitats esportives o culturals que s'hi feien a altres espais de la localitat o dels pobles veïns i un imprevist econòmic que va condicionar tot el pressupost municipal del 2017 i que va obligar l'equip de govern a trucar a la porta de la Diputació de Girona i de la Generalitat per demanar ajuda.

Finalment, l'obra es va licitar per un pressupost de 270.407,13 euros, gairebé el doble del cost de 150.000 euros que el consistori havia calculat inicialment, i es va adjudicar l'octubre passat a l'empresa Rubau Tarrés SA per un import de 251.803,08 euros. Els treballs consistiran en: la consolidació, la reforma i l'ignifugat de l'estructura metàl·lica i la substitució de la coberta actual per una altra d'una sola planxa. A més, es preveu el canvi de la il·luminació actual per la de tipus led, l'aïllament acústic i la impermeabilització de la cuneta de recollida d'aigües existent entre l'escola i el mur del pavelló.

Respecte a la durada dels treballs, Sarsanedas va concretar que, segons el projecte, serà aproximadament d'uns 7 mesos. «Això seria cap a finals del curs escolar i no volem córrer perquè no valdria la pena. Preferim que es faci amb calma i tranquil·litat i que al setembre estigui perfectament operatiu», va indicar l'alcalde cellerenc.

El pavelló de la Cellera va ser inaugurat l'any 1982 i va ser un dels primers de la comarca.