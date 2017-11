El criador de gossos de Sils denuncia per injúries als Agents Rurals

El criador de gossos de Sils (Selva) investigat per amenaces de mort publicades al mur de Facebook de l'Associació Professional d'Agents Rurals de Catalunya (ASPARC) els ha denunciat ara per injúries. En el marc de la investigació oberta al Jutjat d'instrucció 2 de Girona, el criador va assegurar que l'associació havia atemptat contra el seu honor afirmant que el seu negoci és "il·legal". Aquest dilluns, ha ratificat la denúncia. L'advocat de l'ASPARC, Albert Requena, ha assegurat que al jutjat ha quedat "clar" que el criador no compleix amb els requisits normatius que imposa el decret legislatiu de la llei de protecció d'animals i ha explicat que s'oposen a que la denúncia prosperi. En paral·lel, la instrucció per les amenaces proferides després del doble crim d'Aspa continua el seu curs.

Requena ha explicat que, dins el procediment que es dirigeix contra el criador de gossos per amenaces a l'ASPAC, l'investigat va presentar un escrit per denunciar que l'associació professional l'havia "difamat" dient que el seu negoci era il·legal. Aquest dimarts, ha ratificat la denúncia davant del Jutjat d'instrucció 2 de Girona.

L'advocat de l'ASPAC ha afirmat que s'oposen a que la denúncia prosperi per dos motius. D'una banda perquè entenen que el procediment no és l'adequat. "Si el que vol és denunciar l'associació per injúries, el que hauria de fer és interposar una querella", ha explicat. L'altre motiu és que considera que no hi ha base per obrir una investigació per cap delicte contra l'honor.

Segons ha explicat Requena, el criador considera que l'associació ha posat en entredit la seva honorabilitat afirmant que el seu negoci és "il·legal". L'advocat exposa que no ha aportat cap documentació al jutjat que acrediti que compleix amb els requisits legals exigits pel decret legislatiu de la llei de protecció dels animals i, per tant, aquesta afirmació no seria incorrecta.

A més, l'advocat també lamenta que l'home que va proferir amenaces de mort contra l'ASPAC després del crim d'Aspa es faci ara "l'ofès" i recorri a la justícia per denunciar l'associació professional.

El cas es remunta al 24 de gener d'aquest any, quan els Mossos d'Esquadra van detenir el criador de gossos. L'investigat va escriure al mur de l'associació dos comentaris en resposta a la nota de condol per l'assassinat dels dos agents a Aspa a mans d'un caçador tres dies abans. Va arribar a assegurar que "veient com actuen jo mateix no descarto carregar-me'n uns quants... Són uns fills de puta.. Que sí... Que hi ha fills de puta que seran bona gent, però que sigui en una altra vida".

Al juliol, el criador va declarar com a investigat al jutjat i va ratificar les seves paraules. A més, va assegurar que ell és "el més amenaçat" i considera que hi ha "una operació" en contra seva per part de l'administració.