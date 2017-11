Un cas de violència de gènere deixa un arrestat per drogues i el seu bar denunciat

Un cas de violència masclista va acabar amb un arrestat per tràfic de drogues i el bar on treballa inspeccionat i denunciat per la Policia Local de Blanes. El detingut és un home de nacionalitat dominicana que té un bar a l'avinguda a Europa de la població.

Tot va començar amb una trucada que la Policia Local de Blanes va rebre aquest divendres passat pels volts de les deu de la nit, en la qual s'indicava que un home estava agredint una dona al carrer. Fins al lloc s'hi van desplaçar ràpidament tres patrulles de la Policia Local, que van assistir a la víctima, que és la parella del presumpte agressor i treballadora del bar de l'home.

A la víctima, li van oferir assistència sanitària i psicològica pels fets. Respecte a l'agressor, va acabar detingut no només per un cas de violència domèstica, sinó per ser el presumpte autor d'un delicte tràfic de drogues, ja que quan els agents el van escorcollar, van trobar-se amb una sorpresa: portava 550 euros en bitllets al cim i a més, 10 embolcalls amb cocaïna, ja disposada per vendre. Per tot això, l'home va quedar arrestat

Després d'aquest fet, els agents van decidir fer un dispositiu d'inspecció del bar que l'home regenta perquè sospitaven que hi podia estar venent droga.

La policia blanenca finalment va denunciar diverses irregularitats administratives al local. I també van constatar que hi havia clients que posseïen cocaïna. Per tot això, els agents va aixecar l'acta corresponent.