El criador de gossos de Sils investigat per amenaçar els Agents Rurals els denuncia

El criador de gossos de Sils investigat per amenaces de mort publicades el gener passat al mur de Facebook de l'Associació Professional d'Agents Rurals de Catalunya (ASPARC) els ha denunciat ara per injúries. En el marc de la investigació oberta al Jutjat d'instrucció 2 de Girona, el criador va assegurar que l'associació havia atemptat contra el seu honor afirmant que el seu negoci és «il·legal». Ahir va ratificar la denúncia.

L'advocat de l'ASPARC, Albert Requena, va assegurar que al jutjat va quedar «clar» que el criador no compleix amb els requisits normatius que imposa el decret legislatiu de la llei de protecció d'animals i va explicar que s'oposen a què la denúncia prosperi. «Si el que vol és denunciar l'associació per injúries, el que hauria de fer és interposar una querella», va explicar. En paral·lel, la instrucció per les amenaces proferides després del doble crim d'Aspa continua el seu curs.