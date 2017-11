Quim Teixidor és reescollit síndic del Ciutadà a Lloret pels pròxims cinc anys

El ple de Lloret de Mar va reescollir ahir, per unanimitat, Quim Teixidor i Planells com a síndic del Ciutadà de la localitat per als pròxims cinc anys. El primer mandat de Teixidor finalitzava el pròxim 30 de novembre, motiu pel qual el consistori havia d'escollir de nou un síndic, entre les tres candidatures presentades per ocupar el càrrec: la de Joaquim Teixidor, Joaquim Llorens i Núria Aguiló. Segons va explicar ahir l'alcalde, Jaume Dulsat, i amb l'informe favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Centrals va proposar a Teixidor per a ser reelegit com a Síndic a la Junta de portaveus que van veure el suggeriment amb bons ulls.

Durant les seves intervencions, els regidors dels diferents grups municipals van elogiar la tasca feta pel Síndic, sobretot en relació a les queixes ciutadanes contra el sociosanitari i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS). «Ha estat el punt més calent de la seva legislatura», va destacar el regidor no adscrit, Enric Martínez. «En el tema del sociosanitari, el Síndic s'ha preocupat molt, ha escoltat a la gent i ha donat canya a la Corporació», va subratllar Paulino Gracia de A Lloret si, es pot.

Cs va optar per ressaltar la importància de l'existència de la figura del Síndic a Lloret. «Ha fet molt bona feina i l'encoratgem a què segueixi sent tan vital i tenaç» va indicar l'edil Jorge Hernández. En la mateixa línia es van expressar també els grups d'ICV-EUiA, ERC, PSC i el Millor que van destacar la feina «lloable, imprescindible i mesurada» de Teixidor. «És equidistant i neutre, i ha estat molt punyent i professional amb la Corporació de Salut, la reobertura del CAP i sobretot en el dia a dia», va concloure Dulsat. Teixidor va ser reelegit per 20 vots a favor dels 21 regidors municipals, ja que faltava l'edil Lluïsa Baltrons (PDeCAT).



Punyent amb el sociosanitari

Durant el seu primer mandat, el Síndic del Ciutadà va intercedir en diverses polèmiques relacionades amb el sociosanitari de Lloret. El febrer passat, Teixidor va fer arribar al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, les queixes relacionades amb un ascensor avariat d'aquest centre geriàtric que va deixar diversos avis confinats a la tercera planta durant més de quatre mesos. Anteriorment, ja havia denunciat la «mala qualitat» del càtering que se servia als usuaris d'aquest centre. Ho va fer l'abril del 2016 al ple municipal, on va presentar l'informe del Síndic de 2015 i va explicar que de les 77 queixes rebudes aquell any, 14 estaven relacionades amb l'alimentació d'aquest centre.