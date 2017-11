1.500 euros de sanció per canviar tard l'ascensor del sociosanitari de Lloret

L'empresa que va canviar l'ascensor avariat del sociosanitari de Lloret de Mar amb més d'un mes de retard haurà de pagar una penalització de 1.500 euros. Així ho va precisar ahir a Diari de Girona, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), qui va aclarir que aquesta penalització era la xifra establerta en les clàusules del contracte de l'obra que es va adjudicar per un import de 40.647,53 euros (amb IVA). Aquest retard va allargar el confinament d'alguns dels avis que ja feia cinc mesos que no podien abandonar la tercera planta.

L'ascensor que permetia als residents baixar al segon pis es va avariar el mes de setembre del 2016 i no va tornar a estar en funcionament fins al 10 de març del 2017. Sis mesos durant els quals alguns dels 16 avis que residien a la tercera planta del centre no van poder sortir, ja que a algunes d'aquestes persones d'avançada edat «els feia por» utilitzar les cadires especials –erugues salvaescales– i únic mitjà del qual disposaven per poder baixar les escales i canviar de planta. En total n'hi havia dues que la Corporació va llogar com a mesura de desplaçament alternativa. Tot i això, segons diverses fonts consultades, una no s'hauria utilitzat i l'altra s'hauria avariat amb freqüència durant els mesos que l'ascensor va estar fora de servei.

Tot i que l'aparell es va avariar el setembre, no va ser fins a l'octubre quan la CSMS va adjudicar les obres d'instal·lació del nou ascensor, que es va canviar perquè l'anterior era molt antic. Els treballs, però, no van començar fins al 24 de gener, gairebé quinze dies després del període que tenia l'empresa adjudicatària per tenir muntat el nou aparell en aquest centre gestionat per la CSMS, que és qui ara imposa aquesta penalització de 1.500 euros.

Arran de tots aquests fets, diversos afectats van denunciar la situació al Síndic del Ciutadà de Lloret, Quim Teixidor, qui va fer arribar les denúncies al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, qui va obrir, tancar i tornar a obrir una investigació. A més, alguns usuaris també van denunciar a Teixidor que els operaris que havien d'instal·lar el nou ascensor no apareixien pel centre. Una informació que la Corporació de Salut va negar, assegurant que les obres no s'havien «aturat en cap moment» i que s'estava esperant que arribés la nova cabina, que finalment va arribar a finals de febrer.

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va precisar ahir que d'ençà que l'aparell es va posar en funcionament, no s'ha produït cap incidència.