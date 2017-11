L'Ajuntament de Blanes inicia el procés per recuperar els pisos dels mestres ocupats

L'Ajuntament de Blanes ha iniciat els tràmits per poder recuperar els dos «pisos dels mestres» de l'antiga escola Carles Faust, que encara estan ocupats, dels set que ho estaven inicialment. El consistori va recuperar els usos d'aquests habitatges l'octubre de l'any passat amb la intenció de convertir-los en pisos per a emergències socials.

Segons va poder confirmar l'ajuntament, es tracta de persones que no estan empadronades a Blanes, per la qual cosa no se'ls pot tramitar cap tipus d'ajut. Per la seva part, la Policia Local –que va procedir a la seva identificació, tal com es fa sempre en aquest tipus de situacions-, els va oferir la possibilitat que Serveis Socials els ajudés donant-los informació i assessorament sobre quin tipus de mecanismes tenen al seu abast per resoldre la seva situació. Se'ls va informar també que disposaven de 10 dies per marxar.

En dos dels pisos ocupats però -en un dels quals hi ha un menor- no es va fer cas del requeriment, motiu pel qual l'Ajuntament de Blanes ha iniciat un expedient de recuperació d'ofici dels habitatges. La urgència perquè es buidin els pisos rau en què aquests dies havien de començar les obres de rehabilitació i condicionament, uns treballs que s'han d'executar dins d'un termini determinat per poder complir els requisits de la subvenció que s'ha rebut per cobrir part dels costos.