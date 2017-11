L'Ajuntament de Blanes obre un expedient per recuperar els pisos dels mestres ocupats

L'Ajuntament de Blanes ha obert un expedient d'ofici per poder recuperar els «pisos dels mestres» de l'antiga escola Carles Faust que encara estan ocupats il·legalment. Tal com va avançar la setmana passada Diari de Girona, dels nou pisos que té el bloc, inicialment se'n van ocupar set, dels quals dos encara no han estat desallotjats. El consistori va recuperar els usos d'aquests habitatges l'octubre de l'any passat amb la intenció de convertir-los en pisos per a emergències socials.

Segons va confirmar l'Ajuntament, es tracta de persones sense recursos, entre les quals es troba un menor d'edat i cap d'ells està empadronat al municipi. Per això, el consistori no pot tramitar cap ajut. Tot i això, la Policia Local els va oferir la possibilitat d'acudir als Serveis Socials perquè els assessoressin. Paral·lelament, els va informar que tenien 10 dies per marxar, però malgrat tot, dos dels habitatges segueixen ocupats i en un d'ells, hi ha el menor. Per això l'ajuntament ho ha comunicat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, per garantir la protecció del nen i prevenir les situacions de risc que pugui patir.

Feia més de 40 anys, d'ençà que es van construir el 1970 juntament amb l'escola, que els usos d'aquests habitatges de propietat municipal estaven cedits a la Generalitat, que els donava consideració d'edifici escolar. L'abril del 2014, el consistori va decidir recuperar-ne els usos per destinar-los a lloguer social. Un procés que es va allargar fins a l'octubre del 2016, quan l'exalcalde, Miquel Lupiáñez, va donar compte al ple de la resolució emesa per Ensenyament en la qual autoritzava la desafecció d'aquests habitatges.

Ubicats al carrer Vila de Lloret número 96, es tracta de nou habitatges distribuïts en tres pisos en cada planta. Després d'una inspecció tècnica, es va determinar que cap d'ells complia la normativa actual de seguretat o d'aïllament tèrmic -entre altres aspectes- i que calia iniciar un procés de rehabilitació. Va ser durant una nova inspecció feta fa unes setmanes, quan es va descobrir que set dels nou pisos a convertir, havien estat ocupats i que no s'hi podia accedir per seguir amb la rehabilitació.

Unes obres que, segons el consistori, s'han d'executar dins un termini específic per complir els requisits de la subvenció de 108.000 euros atorgada per la Diputació de Girona. El projecte de rehabilitació de l'interior preveu que en la primera fase s'actuarà en tres habitatges, comptant amb un pressupost total de 119.000 euros.

Fins al moment, l'Ajuntament de Blanes ja ha rehabilitat diversos elements exteriors dels tres blocs adossats i, per seguretat, n'ha reparat els balcons.



Taula pel dret a l'habitatge

La Taula Local pel Dret a l'Habitatge i la Pobresa Energètica que encapçala el tinent d'alcalde, Mario Ros i en la qual hi ha representades diverses entitats, va tractar aquest cas dimarts en una reunió.

Es va poder constatar que alguns dels ocupants dels pisos dels mestres, no van voler parlar amb serveis socials, per la qual cosa resulta impossible poder fer cap tipus de mediació que pugui ajudar les famílies. Tot i això, sí que s'han adreçat a altres entitats socials de la vila, com per exemple Creu Roja.