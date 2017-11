S'eleven a dues les persones que han mort pel brot de legionel·losi de Blanes

S'eleven a dues les persones que han mort com a conseqüència del brot de legionel·losi detectat a Blanes (Selva). Segons informa l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) el focus ha afectat dinou persones. Una d'elles, una dona de 83 anys, va morir el 13 d'octubre però hi ha una segona víctima notificada per la xarxa de vigilància epidemiològica europea perquè va començar a notar els símptomes en tornar al seu país d'origen. La resta d'afectats han rebut l'alta. La data d'aparició de símptomes de l'últim cas és el 30 d'octubre. Salut Pública detalla que han investigat un total de 37 instal·lacions d'alt risc i 16 de baix risc i han pogut establir concordança entre les mostres preses a una de les d'alt risc i cinc dels casos afectats pel brot.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha informat aquest dijous a través d'un comunicat que el brot de legionel·losi de Blanes detectat a finals de setembre ha afectat dinou persones, dues de els quals van morir. La resta ja han rebut l'alta mèdica. La data d'aparició de símptomes de l'últim cas va ser el 30 d'octubre.

Fins al moment, han investigat un total de 37 instal·lacions d'alt risc (torres de refrigeració i instal·lacions d'aigua calenta amb retorn) de les quals han pres 78 mostres. De manera conjunta amb l'ajuntament han investigat també setze instal·lacions de baix risc (com fonts ornamentals, regs per aspersió, vehicles de neteja urbana o instal·lacions d'aigua sense retorn) de les quals han analitzat 25 mostres. En paral·lel, han dictat mesures neteja i desinfecció de les instal·lacions i estan fent un seguiment analític de l'evolució d'aquestes instal·lacions.

En els estudis moleculars que permeten comparar les soques ambientals i humanes, han detectat una concordança entre una de les instal·lacions d'alt risc i cinc dels casos del brot. Tots ells es van infectar abans de començar les actuacions de control. La investigació continua per establir si els casos que s'estan estudiant en la investigació del brot s'han donat per exposició a un únic origen.

L'ASPCAT també ha iniciat les actuacions administratives pertinents per determinar les responsabilitats derivades d'aquest brot.

Salut Pública recorda que la legionel·losi es contagia per inhalació d'aigua polvoritzada o aerosols. Les persones que tenen més risc són les que fumen, les que pateixen malalties cròniques que afectin al sistema immunitari i les d'edat avançada.

La legionel·losi no es transmet d'una persona a una altra. Es pot beure sense cap perill l'aigua d'abastament públic, tant dels domicilis particulars com de les fonts públiques, i també es pot fer servir aquesta aigua per a higiene personal i per cuinar.