Breda inaugura amb un acte festiu el nou tanatori municipal

Breda va viure ahir a la tarda un dels moments més esperats per molts dels veïns de la localitat: la inauguració del nou tanatori municipal. Aquesta obra havia estat reivindicada durant anys pels bredencs, ja que fins ara, per vetllar un difunt, havien de traslladar-se a Arbúcies, Sant Celoni o Hostalric. La inauguració es va iniciar amb una activitat de portes obertes que es va allargar fins a les vuit del vespre i durant la qual els visitants van poder veure el nou espai de més de 200 metres quadrats que compta amb un vestíbul principal i dues sales de vetlles. A les sis de la tarda, l'alcalde Dídac Manresa (ERC), acompanyat per altres autoritats locals, va inaugurar oficialment l'equipament.

El procés per engegar el projecte del tanatori es va iniciar el març del 2016 i el cost de l'obra ha estat de 185.000 euros, quantitat que assumeix l'empresa Aufuce, adjudicatària de la concessió de l'explotació del servei durant un període de 30 anys.