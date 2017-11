Escuts policials solidaris contra el càncer infantil

Col·leccionar escuts policials solidaris de diverses localitats catalanes. Aquesta és la nova iniciativa que ha engegat, aquesta setmana, la policia de Caldes de Malavella per seguir recaptant fons econòmics per a la lluita contra el càncer infantil. I de moment, en aquest poble selvatà, l'acció està essent tot un èxit, ja que pràcticament no queda cap unitat de les 500 que dimecres van arribar a les dependències policials. «Ja n'hem encarregat mig miler més perquè la gent ens en segueix demanant» va assegurar ahir el sergent en cap del cos, Xavi Muñoz, qui va avançar que aviat es podran obtenir en alguns comerços locals.

Per crear una bona col·lecció, la policia caldenca va contactar amb altres cossos de la zona i en un principi s'hi van sumar Sils, Hostalric i Sant Celoni. Més tard, s'hi va adherir també Llançà, Puigcerdà, el Papiol, Sitges i Torredembarra. I segons Muñoz, aviat hi haurà noves incorporacions, ja que no deixen de rebre peticions d'altres policies locals. «Estem rebent moltes trucades de municipis interessats i estem encantats» va destacar el sergent en cap de Caldes. Això sí, per obtenir-los tots , els més entregats hauran d'anar directament a les dependències policials o en comerços de cada poble.

Tot i que aquests escuts brodats i adhesius són per a tots els públics, els més engrescats a fer la col·lecció són els més petits, molts dels quals ja llueixen els seus en jaquetes, jerseis o motxilles. «Per a la mainada és especial perquè se senten policies i a la vegada ajuden altres nens» va indicar Muñoz, qui va assegurar que estan «sorpresos» amb la solidaritat que estan demostrant els caldencs.

Cada escut té un preu de 4 euros, que s'entregaran íntegrament a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per ajudar a la creació del SJD Pediatric Cancer Center, un nou centre hospitalari destinat a la investigació i tractament del càncer infantil.



Cabells, calendaris i polseres



Tot i que aquesta és la iniciativa solidària en la qual s'hi han implicat més cossos policials, no és la primera. El setembre passat, la policia de Terrassa va organitzar una recollida de cabells per fer perruques per als nens que pateixen càncer, a la qual s'hi va sumar la de Caldes. Sota el lema Posa't al seu cap, els agents caldencs van recollir un total de 60 cues i 1.254 euros, la majoria durant la celebració de la Fira de l'Aigua.

Arran de l'èxit de la iniciativa, aquest cos policial va decidir posar a la venda 500 polseres solidàries al preu de tres euros. En total, es van recaptar 1.000 euros i de moment, els agents caldencs ja estan estudiant si encarregar-ne de noves amb altres colors o dissenys. A més, a principis de novembre, també es va crear un calendari solidari, que es pot adquirir per 5 euros.

De cara a Nadal, el cos de policia caldenc tindrà una parada al mercat nadalenc que es farà el diumenge, 17 de desembre, on seguiran recollint diners per la causa i on es podrà trobar l'escut, el calendari solidari i potser també la polsera.