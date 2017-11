Famílies amb fills amb autisme creen una entitat a Lloret per ajudar altres pares

Cansats de la desconeixença i les dificultats que existeixen a la comarca selvatana al voltant del Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), un grup de pares i mares de Blanes i Lloret de Mar s'ha posat a treballar amb l'objectiu d'intentar posar remei a aquesta situació. Tots tenen fills que pateixen aquesta condició, que afecta la socialització, la comunicació, la imaginació i la conducta. «La gent es fa una idea preconcebuda sobre què és l'autisme pel que veuen a la televisió o al cinema i que està molt allunyada de la realitat», explica Isa Rey, una de les mares implicades.

Junts volen transmetre i fer entendre a la gent que l'autisme no només és un trastorn molt desconegut sinó que també és molt difícil d'identificar, fet que dificulta encara més la comprensió de la problemàtica que viuen aquestes famílies i la inclusió dels nens en activitats ordinàries. «Volem donar a conèixer el trastorn perquè la gent va molt perduda, i ajudar i guiar altres famílies que es troben en la mateixa situació que nosaltres», afegeix aquesta mare, qui recorda que en cada cas el grau d'afectació és diferent i que cada nen és un món.

Amb aquest objectiu, fa tres mesos va néixer l'Associació Pas a Pas, amb seu a Lloret de Mar, que ja compta amb una quinzena de famílies i una llarga llista de reptes i objectius a assolir. «Ens vam reunir amb la Fundació Junts d'Arenys de Mar per demanar-los assessorament i allà va sorgir la idea d'engegar aquest projecte», indica Rey, que és tresorera de l'entitat.

De moment, l'associació ha començat a treballar en l'assessorament d'altres pares de la comarca que tenen fills amb autisme i que no saben a qui recórrer a la zona. Ara el següent pas serà fer el màxim de difusió possible de tot el que suposa aquest trastorn. «Ens agradaria poder explicar-ho a les escoles o mostrar com es pot ajudar els nostres nens», subratlla Rey, qui lamenta la dificultat de trobar activitats extraescolars per a la mainada amb autisme o la falta de recursos per poder fer les teràpies a Blanes o a Lloret sense necessitat de desplaçar-se. «Els nostres fills necessiten teràpies adaptades i personalitzades que només es fan a Barcelona i a Girona, de manera que t'has de desplaçar un o dos cops per setmana amb el desgast econòmic i personal que això suposa», explica Rey. Per això, un altre dels objectius que s'ha proposat aquesta entitat és formar persones per muntar activitats que interessin als petits i poder fer les teràpies en alguna de les localitats de la selva marítima.



Presentació oficial

Tot i que fa molt poc que Pas a Pas està en marxa, de moment ja compten amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar. «Ens vam reunir amb l'alcalde (Jaume Dulsat), que ens va atendre molt bé i ens va dir que ens ajudaria en tot el que estigués al seu abast i que comptéssim amb l'ajuntament», va destacar Rey, qui va agrair que el consistori lloretenc els permeti utilitzar el centre cívic del Rieral per reunir-se. A la trobada hi van assistir Rey, Dulsat, el regidor de ciutadania, Josep Lluís Llirinós; el secretari de Pas a Pas, Joan Ignasi García; i la presidenta, Eva Palau.

La presentació oficial de l'Associació serà aquest dimarts a les sis de la tarda al teatre de Lloret. «Serà un acte per explicar qui som, què és l'autisme, quins reptes tenim i quins objectius volem assolir», va avançar la tresorera de l'entitat, qui va anunciar que aviat disposaran d'una pàgina web on poder contactar amb Pas a Pas.