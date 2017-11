Crida veïnal per salvar les ales del monument de l´Àngel a Lloret

Salvar les ales del monument de l'Àngel de Lloret del Mar. Aquesta és la campanya que va iniciar aquest cap de setmana, una veïna de la localitat, N.D., i que amb pocs dies ja ha obtingut el suport de nombrosos lloretencs. I és que aquest icònic monument inaugurat el maig de l'any 1904, s'està quedant literalment sense ales. Amb els anys, la pedra d'aquesta part de l'escultura s'ha anat degradant i actualment presenta diversos forats.

Ubicat al camí de Sant Pere del Bosc, el monument de l'Àngel destaca perquè va ser el primer de Catalunya a ser dedicat al gran poeta català Mossèn Cinto Verdaguer. El projecte va ser encarregat pel comte Jaruco, Nicolau Font i Maig, qui era propietari del santuari de Sant Pere del Bosc i de l'extensa finca que l'envolta, a l'arquitecte modernista Enric Montserdà i Vidal. Amb ell hi van col·laborar dos escultors: Federico Bechini i Joan Pujol, els quals van seguir els models de treballs fets per l'escultor i medallista, Eusebi Arnau i Mascort (Barcelona, 1863 – 1933).

Tant aquesta escultura com les dues casetes situades a banda i banda del camí pertanyen a un propietari privat, motiu pel qual el consistori no hi pot actuar. «Fa anys que anem darrere els propietaris perquè ho arreglin perquè aquest monument tan icònic per Lloret està en un estat lamentable» va explicar ahir el regidor de patrimoni, Albert Robert (PDeCAT).

Segons l'edil, des d'urbanisme se'ls havia demanat en diverses ocasions i sense èxit que es rehabilités i es mantingués, tant aquesta escultura com les casetes. «S'ha intentat de bones i ara l'únic que ens queda per fer és un requeriment des de patrimoni perquè ho arreglin ells o ho puguem fer nosaltres» va ressaltar Robert qui va avançar que des d'urbanisme s'està treballant amb la part privada en un conveni de cessió d'aquesta finca. «Això ens permetria poder actuar d'una vegada perquè no pot ser que el monument de l'Àngel, estigui com està ara» va valorar Robert.



Valoració i informe

De moment avui, està previst que la directora de patrimoni de Lloret de Mar, conjuntament amb una restauradora, valorin amb l'ajuda d'una grua en quin estat es troba el monument, per tal de poder fer un informe i tramitar el requeriment als propietaris d'aquesta finca.