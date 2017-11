Descobreixen 14 coets anti-calamarsa carregats en una masia de Vilobí d'Onyar

Els propietaris d'un mas de Vilobí hi han descobert 14 coets anti-calamarsa ocults mentre netejaven les estances.

Ràpidament van alertar els Tedax, els especialistes en desactivació d'artefactes explosius dels Mossos. Els agents van van recollir els artefactes amb seguretat que estan prohibits i després els van destruir.

Això es remunta al divendres de la setmana passada quan els Mossos van saber que el propietari d´un mas de la població de Vilobí havia localitzat diversos coets tipus anti-calamarsa mentre feia tasques de neteja.

Un cop al lloc, els artificiers van confirmar que es tractaven de coets anticalamarsa complets, és a dir, amb la seva càrrega explosiva, la punta amb el iodur de plata i la càrrega propulsora.

Els Mossos van recollir els artefactes amb seguretat i posteriorment els van destruir.

Els Mossos recorden que aquests tipus de coets s´utilitzaven per dissoldre els núvols de tempesta per tal d´evitar la pèrdua dels cultius dels camps. A dia d´avui, aquests coets estan prohibits i descatalogats per la perillositat que comporta i per la seva dosis tòxica.

Els Tedax, que són els encarregats de la desactivació, neutralització i destrucció dels artefactes explosius,alerten que en cas de trobar un possible artefacte no s´ha de tocar, moure ni manipular i s´ha de trucar al 112 per tal d´avisar del fet.