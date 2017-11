Pacten 2 anys de presó per a l'acusat de violar una noia borratxa i adormida durant una festa a Caldes

El fiscal, l'acusació particular i la defensa han pactat 2 anys de presó per a l'acusat de violar una noia aprofitant que estava borratxa i adormida durant una festa a Caldes de Malavella.

Els fets van tenir lloc el maig del 2012 en una masia del poble. Entrada la matinada, la víctima va pujar a dormir en una de les habitacions. Es va posar taps a les orelles i es va prendre un somnífer. El processat, Juan Amo, ha admès al judici que va aprofitar aquest moment per posar-se al llit amb ella i agredir-la sexualment.

Durant la violació la víctima es va despertar, però com que es pensava que l'acusat era el seu xicot i estava tot fosc, el va deixar fer. Va ser després, quan va obrir el llum, que va adonar-se de la situació.

Amo haurà de passar-se ara 5 anys en llibertat vigilada, durant els quals no es podrà apropar a la víctima, i l'haurà d'indemnitzar amb 30.000 euros.

Els fets que s'han jutjat aquest dimarts a l'Audiència de Girona van tenir lloc la matinada del 21 de maig del 2012. Aquella nit se celebrava una festa en un mas de Caldes de Malavella, Can Mataró. Hi van assistir una cinquantena de persones, entre les quals hi havia l'acusat i la víctima.

Cap a les quatre de la matinada, la noia va anar-se'n a dormir en una de les habitacions que hi havia al primer pis. Segons ha declarat al judici, anava borratxa, es va posar taps a les orelles (per evitar que el soroll la molestés) i es va prendre un somnífer.

Va ser aleshores quan Juan Amo va aprofitar la situació per violar-la. L'home ha admès davant del tribunal que va entrar a la cambra, es va posar a dins el llit i va penetrar la víctima vaginalment. Ho va fer prevalent-se que estava adormida i que l'habitació estava del tot a les fosques.

Mentre la violava, la noia es va despertar. La víctima, però, es va pensar que qui tenia damunt seu era el seu xicot, i per això el va deixar fer. No va ser fins després, quan la jove va obrir el llum, que va adonar-se que havia estat víctima d'una violació.

Per aquests fets, inicialment Juan Amo s'enfrontava a 6 anys de presó per un delicte d'abús sexual. A més de la condemna, la fiscal sol·licitava que es passés 7 anys en llibertat vigilada, durant els quals no es pogués apropar a menys de 200 metres de la víctima. En matèria de responsabilitat civil, demanava que pagués una indemnització de 7.000 euros.



Rebaixa a 2 anys de presó

Aquest matí, a les portes del judici, les parts han arribat a un acord que ha permès rebaixar substancialment la pena. El processat ha admès els fets i la fiscal ha acabat demanant que se li imposi una condemna de 2 anys de presó. Considera que s'ha d'aplicar a Amo una atenuant de reparació del dany (perquè ja havia pagat els 7.000 euros) i una altra de dilacions indegudes (perquè el cas ha trigat més de cinc anys a jutjar-se).

La fiscal també ha demanat que l'acusat es passi 5 anys en llibertat vigilada, i no 7 com sol·licitava inicialment. En matèria de responsabilitat civil, però, l'acusació pública ha apujat la demanda d'indemnització fins als 30.000 euros.

L'advocat de la víctima i la defensa s'han adherit a aquesta petició. El lletrat d'Amo ha demanat que se suspengui l'execució de la pena, i que per tant el seu client no hagi d'entrar a presó. Això sí, sempre i quan hagi abonat tota la indemnització en un termini de mig any.

El cas, que s'ha jutjat a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentèn