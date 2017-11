Jutgen l´acusat de violar una noia mentre dormia en una festa a Caldes

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat de violar una noia mentre aquesta dormia. Els fets van succeir el maig del 2012 a la localitat de Caldes de Malavella. L'acusat i la víctima es trobaven en una festa celebrada a la masia de Can Mataró, juntament amb una cinquantena de persones més.

Vora les quatre de la matinada, la noia va pujar a una de les habitacions de la planta superior de la casa amb la intenció de dormir. Als escrits de la fiscalia, i tal com va explicar ahir ella mateixa durant el judici, estava «borratxa i cansada perquè havia dormit molt poc aquells dies». Es va prendre un somnífer que la va fer adormir profundament i es va posar uns taps a les orelles per tal de no sentir cap tipus de soroll.

Va ser al cap d'unes hores quan l'home va entrar a l'habitació on ella estava descansant. L'estança estava completament a les fosques i l'acusat –conscient que ella estava dormint– va aprofitar-se de la situació per ficar-se al seu llit i penetrar-la vaginalment.

Durant la violació, la víctima es va despertar i en un primer moment es va pensar que la persona amb qui estava tenint relacions sexuals era el seu xicot, que també estava present a la festa.

Malgrat que durant una estona es va deixar fer, va ser en obrir el llum de l'habitació que es va adonar que qui estava a sobre d'ella era un altre home i que havia estat víctima d'una violació.

La noia es va posar a cridar, va empènyer el processat perquè baixés de sobre seu i li va dir que en cap moment ella li havia donat cap consentiment. Durant el judici l'acusat va verificar el relat de la noia i va explicar també que dies després havia intentat posar-se en contacte amb ella per demanar-li perdó.



Modificació de la pena

En un inici l'acusat s'enfrontava a un total de sis anys de presó per un delicte d'abús sexual, set anys de llibertat vigilada i una multa de 7.000 euros. Després de la confessió dels fets, però, les parts van pactar una rebaixa de la condemna per a l'home, que va quedar en dos anys de presó.

La decisió va anar condicionada per dos factors: en primer lloc una atenuant de reparació del dany, ja que l'home ja havia ingressat la suma dels 7.000 euros; i en segon lloc una altra de dilacions indegudes, perquè el cas va trigar més de cinc anys en passar per mans de la justícia

La fiscalia també va demanar 5 anys de llibertat vigilada i una multa en matèria de responsabilitat civil superior a la inicial, concretament de 30.000 euros. La defensa de l'acusat va demanar que no s'executi la pena i el seu client no hagi d'entrar a presó si es paga la indemnització imposada en un període de mig any. El judici va quedar vist per a sentència.