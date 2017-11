Qui serà el nou alcalde de Blanes?

Demà l'Ajuntament de Blanes ha convocat a les sis de la tarda un ple extraordinari que inclou com a punt més destacat a l'ordre del dia l'elecció del nou alcalde. Abans, hauran pres possessió del seu càrrec els dos nous regidors del consistori que s'hi incorporen en substitució de Jaume Pujadas i Miquel Lupiáñez: Laia Buixeda per la CUP i Jordi Blai Vinaixa pel PSC, respectivament.

El candidat proposat pel PSC a l'alcaldia de Blanes és Mario Ros, qui passaria a substituir l'ex alcalde i anterior company de grup municipal, Miquel Lupiáñez, que va renunciar al seu càrrec en el ple del passat 17 de novembre després de donar-se de baixa del partit. Des de llavors, s'ha especulat molt respecte la possibilitat que la suma de diverses forces polítiques pogués facilitar que el cap de llista d'ICV-EUiA, Joan Salmeron, assolís l'alcaldia.

Aquest darrer extrem, però, no s'ha confirmat públicament. Per ser investit com a nou alcalde, Salmeron necessita sumar 11 vots, mentre que Mario Ros tan sols necessita el recolzament del seu partit, ja que va ser la força més votada en les eleccions municipals del 2015.



Sessió ordinària

Després del ple extraordinari, el nou alcalde encapçalarà la sessió ordinària corresponent al mes de novembre convocada i que tindrà lloc a la seva hora habitual: les set de la tarda.