Tossa aprovarà demà un pressupost de més d´11 milions d´euros per al 2018

L'equip de govern de Tossa de Mar (TU) portarà a votació en el ple de demà, l'aprovació d'un pressupost d'11.250.000 euros per al 2018, que suposa un increment de 350.000 euros respecte al d'aquest any que és de 10.900.000 euros. La proposta en principi s'aprovarà, ja que l'equip de govern compta amb 7 regidors del TU i una regidora no adscrita mentre que a l'oposició hi ha cinc edils (PDeCAT).

D'aquest pressupost, un total de 378.700 euros es destinarà a inversions, 128.800 euros menys que l'any passat quan la xifra va ser de 507.500 euros. Amb aquests diners, es preveu completar les actuacions que es duen a terme en el Museu Municipal, millorar la senyalització cultural, dotar la Vil·la Romana dels Ametllers d'un sistema tancat de video-vigilància, arranjar els mosaics, i millorar les instal·lacions de la Casa de Cultura (247.300 euros). També està previst substituir l'actual mòdul de socorrisme a la platja gran (23.000 euros); l'arranjament de la zona esportiva (39.400 euros); millorar el sistema informàtic municipal (51.000 euros) o comprar materials per a la biblioteca, entre altres.

«L'objectiu principal d'aquest pressupost és donar millors serveis als nostres vilatans i visitants. Ampliem el pressupost de turisme, promoció turística i comerç per millorar la destinació amb el repte de fer-ho conjuntament amb els empresaris» va valorar ahir la regidora d'Hisenda, Turisme i Promoció, Mª Àngels Pujals.

«Aquest pressupost es resumeix com el de les 3s: serveis als vilatans i visitants, serietat de l'equip de govern amb els diners de tots i la gestió de la despesa i sostenibilitat en tots els àmbits de les competències municipals» va recalcar l'alcaldessa Gisela Saladich.