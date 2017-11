Mario Ros es converteix en el nou alcalde de Blanes

Mario Ros s'ha convertit aquest dijous al vespre en el nou alcalde de Blanes (Selva). El número cinc de la llista del PSC a les passades municipals s'ha imposat amb el vot dels quatre regidors del partit. Tot i que un altre candidat, Joan Salmerón (ICV), ha obtingut més vots –un total de sis-, no ha resultat escollit perquè el reglament assenyala que ha de governar la força més votada si cap altre candidat obté majoria absoluta. Salmerón s'havia postulat però no ha aconseguit arribar a cap consens ja que "no sumava" amb cap de les opcions possibles, tal i com ha admès en el ple. En el seu primer discurs, Mario Ros ha assegurat que en els propers dies s'obriran converses per buscar "espais de consens amplis" entre les diferents forces polítiques. Una situació forçada perquè el govern municipal té quatre membres mentre que l'oposició la integren un total de disset regidors. En l'any i mig que queda de mandat, el nou alcalde vol treballar per convertir Blanes en "la capital de la Costa Brava sud" i acabar de desenvolupar projectes. Mario Ros substitueix a Miquel Lupiáñez, que va abandonar el PSC pel seu suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.