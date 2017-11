Mor una conductora després d´encastar-se contra un arbre amb el cotxe a Anglès

Accident mortal a la comarca de la Selva.

Una conductora s'ha encastat contra un arbre després d'una sortida de via mentre conduïa el seu cotxe a Anglès.

L'accident de trànsit s'ha produït a l'alçada del quilòmetre 40 de la C-63 a l'entrada de la via que porta a Sant Julià i Bonmatí.

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit, la Policia Local d'Anglès, els Bombers amb tres dotacions i el SEM.

Els serveis sanitaris malgrat els intents no han pogut salvar-li la vida.

La difunta és una jove de 19 anys, de nacionalitat portuguesa, de la qual encara no es coneix la seva identitat.

Els fets han tingut lloc pels volts d'un quart de vuit del matí i la conductora, per causes que s'estan investigant, ha sortit de la via i ha acabat encastada contra un arbre. La dona conduïa un Opel Meriva.

Amb aquest accident de trànsit mortal, s'eleven a 43 les víctimes mortals d'accident de trànsit en vies urbanes i interurbanes d'aquest any 2017.