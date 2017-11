Roben una caixa blindada amb escopetes a dins en una casa d´Anglès

Robatori amb sorpresa per als lladres en una casa d'Anglès. Va produir-se el dimecres de la setmana passada en un domicili de la carretera d'Osor. Uns lladres van forçar la porta posterior d'una casa de planta i pis aprofitant que no hi havia l'inquilí.

Un cop a dins es van dedicar a buscar el més valuós i es van emportar diversos objectes, joies i una caixa forta, que estava a dins d'un armari.

La sorpresa devia venir quan la van obrir perquè normalment, s'hi solen guardar diners, joies o altra tipologia de coses. Però el que hi havia a dins, segons fonts policials, eren tres escopetes. Tres armes de caça que ara per tant, estan desaparegudes.

El propietari de l'immoble va denunciar els fets l'endemà perquè tot apunta que el robatori va ser durant la nit o matinada ja que és quan es va absentar del domicili. La denúncia la va presentar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners.

Aquests s'han fet càrrec de la investigació policial. Quan es van desplaçar al lloc es van trobar que havien forçat la porta posterior de l'immoble, ubicat a la carretera d'Osor. Els agents estan investigant el succés i, per ara, no hi ha detinguts pel robatori amb força a l'interior del domicili.



Buscant els del Pla de l'Estany

Aquest fet a la Selva arriben després d'una onada de robatoris a l'interior de domicilis a la zona del Pla de l'Estany i on els Mossos d'Esquadra estan a sobre. De fet, s'estan muntant controls a l'autovia de Banyoles cada setmana per intentar localitzar els delinqüents.

També hi ha més controls d'aquest tipus per robatoris en habitatges d'altres poblacions de la rodalia així com a la Garrotxa i el Gironès. En total hi ha hagut una trentena de robatoris en el darrer mes en aquesta àrea del Pla de l'Estany, on els lladres actuen de sis a nou del vespre. Quan baixa la llum i es pot detectar si hi ha algú a dins només a simple vista per si tenen el llum obert a les cases.