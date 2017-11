La secció canina de la policia de Lloret posa 426 multes per tràfic de drogues aquest any

La secció canina de la Policia Local de Lloret de Mar ha posat 426 multes relacionades amb el tràfic de drogues aquest any, segons les dades presentades ahir sobre els serveis realitzats per aquesta unitat policial. En total, es van localitzar 530 grams de marihuana, 200 d'haixix, 80 dosis de cocaïna i 33 pastilles d'èxtasi i es van tramitar 426 denúncies amb una sanció mínima de 300 euros cadascuna, de les quals per pagament immediat s'han ingressat 15.870 euros. Segons el consistori, aquestes drogues van ser intervingudes durant el patrullatge pels carrers de la localitat selvatana i moltes es trobaven amagades en mobiliari urbà.

«Ens vàrem marcar tres objectius i podem dir que han complert uns resultats excel·lents» va explicar el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Lluís Llirinós, qui va precisar que aquests objectius eren millorar la imatge del cos policial a través de les xarxes socials, afavorir la proximitat dels agents sobretot entre els escolars i els joves i lluitar contra el tràfic de drogues i consum als espais públics.



Pel que fa a les xarxes socials, les publicacions de la Secció Canina han generat a Facebook un seguiment superior a les 5.000 visites. «Cal destacar les més de 130.000 persones que a través de Facebook van voler acompanyar-nos en el comiat d'en Jake, un dels nostres gossos que va morir aquest any» va ressaltar l'edil lloretenc. En Jake, juntament amb la seva germana Nala, va ser el primer gos policia de la unitat canina i va ser condecorat l'any 2016. «Per l'any que ve, mantenim els mateixos objectius i les il·lusions renovades amb la recent incorporació d'en Zorro, el relleu d'en Jake, que finalitza el seu entrenament i s'incorporarà al servei efectiu, juntament amb la Nala i la Mia, en els primers mesos de 2018» va explicar Llirinós.