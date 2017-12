Mario Ros (PSC), nou alcalde de Blanes

El socialista Mario Ros es va convertir, ahir a la tarda, en el nou alcalde de Blanes. D'aquesta manera, el PSC seguirà al capdavant del govern blanenc amb només quatre dels 21 regidors del consistori durant l'any i mig que resta de legislatura. Ros, que és músic i compositor i va anar de número cinc a la llista de les eleccions de 2015, va obtenir l'alcaldia automàticament en ser el PSC la llista més votada en les últimes municipals i després que cap altre candidat aconseguís els 11 vots necessaris per obtenir una majoria absoluta.

Tot i que en un inici s'havien confirmat com a candidats al càrrec els edils Mario Ros (PSC) i Joan Salmeron (ICV-EUiA), en el ple d'ahir també s'hi van presentar tres candidats sorpresa: l'únic edil del PP, Salvador Tordera; el portaveu de la CUP, Joan Rota; i Sergio Atalaya, de Cs. En la votació, que va ser secreta, Salmeron –que comptava amb el suport de Batega– va ser qui va obtenir més vots amb un total de sis, seguit de Ros, que en va tenir quatre; Rota i Atalaya en van aconseguir dos, respectivament, i finalment Tordera en va obtenir un. La resta de paperetes estaven en blanc.

Després de prendre possessió del seu càrrec, la presidenta de la Mesa d'Edat, Marian Anguita, va entregar al nou batlle la simbòlica vara. D'aquesta manera, Mario Ros i Vidal, de 54 anys, es va convertir en el setè alcalde de l'etapa democràtica a l'Ajuntament blanenc i el quart a representar les sigles del PSC, després que el batlle anterior, Miquel Lupiáñez, renunciés al càrrec el 17 de novembre pel suport dels socialistes a l'article 155 i la no condemna de les càrregues policials de l'1 d'octubre.

«Hem d'aprendre que estimar la nostra terra, la nostra nació, és voler que el cos nacional massa dividit avui torni a tenir una unitat plena», va dir Ros durant el seu discurs d'investidura i després de declarar-se «catalanista convençut». Sobre la seva tasca com a alcalde, Ros va reivindicar que Blanes «ha de fer camí per tornar a ser la capital de la Costa Brava Sud» i que l'equip de govern se centrarà a «fer funcionar bé els serveis i les àrees de l'Ajuntament i acabar amb solvència els grans projectes que ja tenim iniciats i que tenim el deure de finalitzar bé», com la reobertura del Camí de Ronda, la urbanització del Pla Parcial Costa Brava Sud, l'arranjament de la plaça dels Dies Feiners com un nou espai per a la ciutadania i la rotonda d'accés a Ca la Guidó.

El nou batlle també va avançar que en els pròxims dies obrirà una ronda de converses per «buscar espais de consens amplis» entre les diferents forces polítiques. Una situació gairebé obligada tenint en compte que l'oposició la integren 17 regidors, mentre que a l'equip de govern només n'hi ha quatre.

En relació a la falta d'acord entre les diferents forces polítiques que formen el consistori, Àngel Canosa (ERC) va ser el més crític a l'hora de recordar que Ros és alcalde «per imperatiu legal» i perquè la resta de formacions «no hem estat capaços d'assolir un compromís i fer-nos càrrec de la resta del madat». «Veiem l'equip de govern feble per nombre i capacitat», va afegir. Una feblesa que també va remarcar Atalaya, de Cs. «Ens preocupa la debilitat d'aquest equip de govern i el poc recorregut polític de Mario Ros», va ressaltar. «Haureu de fer moltes més reunions i negociar més del que heu fet fins ara», va advertir Joan Salmeron (ICV-EUiA) al PSC. Tot i això, totes les formacions van allargar la mà a l'equip de govern per «treballar pel poble».

En el ple d'ahir, van prendre possessió dels seus càrrecs de regidors: Laia Buixeda, de la CUP, en substitució de Jaume Pujadas; i Blai Vinaixa Montané, del PSC.



Compositor guardonat

Mario Ros va entrar al consistori el gener de 2016 en substitució de l'edil Susana Ramajo. Fins ara, portava les àrees d'Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania. Músic i compositor internacional de professió, ha estat guardonat en nombroses ocasions i les seves obres s'han pogut escoltar en auditoris i concerts d'arreu de l'estat espanyol, Europa, Argentina i Nova York, entre d'altres. És membre de l'Associació Catalana de Compositors i soci de l'SGAE.