L´oposició de Tossa marxa del ple com a protesta per la «falta» d´interventor

El ple convocat a Tossa de Mar per aprovar el pressupost del 2018 va acabar dijous sense l'oposició, ja que els cinc regidors de CiU van abandonar el plenari com a protesta per la «manipulació i mentides de l'equip de govern (TU)» en relació a la figura de l'interventor municipal. Segons va explicar l'edil convergent Imma Colom, el 17 de juny del 2013 es va nomenar un interventor accidental mitjançant un decret d'alcaldia. Tot i això, aquest no ha estat nomenat per la direcció general de l'Administració Local, que és qui té comptetència per fer-ho, tal i com va advertir aquest ens el març del 2017. «Estem farts de mentides i excuses. S'atreveixen a dir que fa sis anys que el nomenament de l'interventor està en tràmit i no volem ser copartíceps d'aquesta il·legalitat», va manifestar Colom.

Per la seva part, l'alcaldessa Gisela Saladich va assegurar que Tossa «ha funcionat normalment amb interventor accidental, que és perfectament legal» i que els temps de durada de «l'accidentalitat» és competència de l'alcalde.