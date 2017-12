Els quatre edils del PSC de Blanes es reparteixen totes les regidories

L´equip de govern està format per: Blai Vinaixa, Mario Ros, Pepa Celaya i Nicolás Laguna.

L´equip de govern està format per: Blai Vinaixa, Mario Ros, Pepa Celaya i Nicolás Laguna. aj. de Blanes

El govern en minoria de Blanes encapçalat pel nou alcalde Mario Ros (PSC) i format per només quatre regidors, ja té nou cartipàs municipal. Segons va informar ahir el consistori, els edils socialistes han assumit totes les carteres que van quedar vacants després de la renúncia de l'exalcalde Miquel Lupiáñez i del trencament del govern municipal, que estava format pel PSC, ERC i el PDeCAT. Una ruptura que a principis d'octubre va deixar el govern municipal amb només quatre dels deu regidors que tenia.

El nou alcalde compaginarà l'alcaldia amb les regidories d'Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania que ja tenia i hi sumarà les de Cultura i Festes, Arxiu, Biblioteca i l'Oficina de Català del Consorci de Normalització Lingüística. A més, també es responsabilitzarà d'Esports i Salut i de Participació Ciutadana, Comunicació Institucional i Ràdio.

Per la seva part, Pepa Celaya seguirà encapçalant les àrees d'Urbanisme, Seguretat i Protecció Civil i assumirà Obra Pública, Enginyeria, Brigades Municipals, Medi Ambient i Mobilitat. L'edil d'Hisenda i recursos humans, Nicolás Laguna, incorporarà Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni, l'Oficina de l'AMIC i de l'OMIC, Recursos Tecnològics i els serveis de neteja de Nora. Finalment, el nou regidor del PSC, Blai Vinaixa, que va prendre possessió del càrrec dijous a la nit, serà edil de Promoció de la Ciutat, Turisme, Fires, Comerç i Empresa, Educació i Joventut.

Per últim, el regidor del PP, Salvador Tordera, continuarà com a responsable de la ponència delegada de Mercats i Activitats a la Via Pública, fora de l'equip de govern.

D'altra banda, Ros es va estrenar en el càrrec ahir al matí quan va presidir una mesa de contractació i va visitar diverses dependències municipals. A la tarda va assistir als seus dos primers actes oficials: la presentació de la 9a edició del Projecte Rossinyol, que compta amb el suport de les àrees d'Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania d'una banda, i Educació de l'altra, de manera coordinada amb la Universitat de Girona, impulsora del pla a terres gironines.