El TSJC dicta sentència a favor d´un mosso de Blanes

Un agent té dret a ser felicitat per la seva bona intervenció en una operació policial encara que disposi d'una sanció disciplinària referent a un altre tema. Així ho va determinar la secció quarta de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va donar la raó a un agent del cos dels Mossos d'Esquadra de Blanes que s'havia trobat en aquesta situació.

Mentre la resta dels seus companys havien estat condecorats per unes actuacions dutes a terme el mes de juliol del 2014, l'existència d'un expedient disciplinari per un altre tema va fer que la condecoració d'aquest li fos denegada en aplicació de la «doctrina Trapero» exposada al Consell de la Policia (24/04/2015), on es determina que la concessió de les felicitacions i les medalles és «discrecional i que el criteri és no concedir-les quan hi ha una informació reservada oberta que afecta l'agent proposat, o quan està complint una sanció disciplinària».

El TSJC entén que no es permeten distincions com la que es va donar i, a més, condemna a la Generalitat a pagar l'import de les costes processals. Els serveis jurídics de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) va celebrar el desenllaç del procés considerant que és «un abús de poder que una sanció o un expedient obert no és motiu per a denegar una felicitació per una actuació meritòria».

La USPAC també s'agafa a la posició del TSJC, el qual creu que la «doctrina Trapero» és «incomprensible, totalment injustificada, arbitrària, discriminatòria i dolorosa en alguns casos». Des del sindicat lamenten també que els costos processals que s'han imposat a l'Administració Pública «els acabarem pagant tots».