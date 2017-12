Espinelves celebra la 37a Fira de l´Avet

Espinelves va obrir ahir, com ja és tradicional en aquesta època de l'any, la Fira de l'Avet, que se celebrarà fins al 10 de desembre. Ni les nevades que van caure divendres ni les baixes temperatures van espantar els milers de visitants que es van acostar a aquest petit poble de les Guilleries per passejar pels carrers en busca de figures per al pessebre, ornaments nadalencs, productes artesans, un nou tió i sobretot, un bon avet per rebre les festes de Nadal. «Temíem que les nevades poguessin dissuadir els visitants de venir, però ens hem endut una grata sorpresa perquè n'ha vingut moltíssima i els carrers estan plens d'activitat», va explicar ahir l'alcalde d'Espinelves, Joan Manuel Claveria (JpE-AM). Uns carrers i places que ahir eren perfectament transitables, ja que la neu es mantenia, sobretot, en les zones enjardinades. Quant a la Fira, enguany hi participen 90 parades de les quals vuit estan dedicades exclusivament a les diferents varietats d'avets. En relació al nombre de visitants, el consistori espera que es puguin superar els 80.000 visitants de l'any anterior.