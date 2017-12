Sant Hilari firma un conveni per a la instal·lació d´una caldera de biomassa

L'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm ha signat un conveni amb la Diputació de Girona per al cofinançament i les condicions d'execució i lliurament de la instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor per als edificis municipals de Can Blat, Can Rovira, la Biblioteca, la Casa de Cultura i el Museu de les Guilleries.

Per fer-ho possible, l'Ajuntament va sol·licitar el Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència Energètica i les Energies Renovables i per a la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines aprovat pel Ple de la Diputació de Girona el 26 de maig de 2015. La memòria presentada incloïa un estalvi energètic dels edificis on es duran a terme les actuacions de com a mínim el 5% en el cas del consum tèrmic i del 10% en el cas del consum elèctric.

Segons el consistori, el model proposat és «innovador des del punt de vista de l'organització» ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s'estructuren en les següents prestacions:

El cost de les instal·lacions anirà a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, en un 50% , Diputació de Girona, en un 25%, i l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, en un 25%. Es farà una licitació per contractar l'empresa que farà les obres i el manteniment durant cinc anys. La caldera funcionarà amb estella, requisit que ha estat prioritari per a l'equip de govern de l'Ajuntament.