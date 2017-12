Comptabilitzen en 150 els nius de vespa asiàtica trobats a la comarca aquest any

Durant una reunió d´experts celebrada a Hostalric es va mostrar com funcionen els nius.

Diferents agents implicats en la lluita contra la vespa velutina comptabilitzen en uns 150 els nius d'aquesta plaga localitzats a la comarca selvatana aquest any, 15 més dels que es van trobar a tot Catalunya l'any 2015. Així es va donar a conèixer en la reunió de treball que va tenir lloc dijous passat a Hostalric per parlar de l'expansió d'aquesta espècie invasora a La Selva i en la qual hi van participar Agents Rurals, apicultors, ajuntaments afectats, protecció civil o ADFs, entre d'altres.

D'aquests prop de 150 nius, la majoria van ser trobats en zones properes als rius i rieres com la Riera de Santa Coloma de Farners, el Ter Brugent o el Tordera, però també en nuclis urbans com Blanes o Lloret de Mar.

De fet, els últims que s'han trobat o retirat a la comarca es trobaven en espais pròxims a rius i canals d'aigua i a grans altures. A Anglès, a mitjans de novembre es va trobar i eliminar un rusc ubicat a dalt d'un arbre. Va caldre una grua amb un braç articulat de 40 metres. Molt a prop se'n va trobar un altre a tocar d'un canal d'aigua i en una zona de difícil accés.

A Vilobí d'Onyar, la setmana passada, també es va actuar en un niu localitzat al carril bici que ressegueix el riu Onyar dins el terme municipal.

I en els darrers dies s'ha informat de la presència de més nius a tocar al riu Ter a Bonmatí, al costat de la riera d'Osor o en zones boscoses de Santa coloma de Farners. I és que segons van explicar diversos experts en la trobada d'Hostalric, les vespes asiàtiques fan el 80% dels nius a les copes dels arbres -a 20 o 25 metres d'altura- i un 20% a edificacions.



Participació de voluntaris

En la primera part de la reunió, els Agents Rurals i altres experts van detallar que en un sol estiu, una única reina pot crear un niu amb 2.000 o 3.000 obreres i entre 150 i 300 noves reines que, al final de l'estiu i una vegada fecundades, sortiran del niu i buscaran refugi per passar l'hivern fins a la primavera quan sortiran i iniciaran el cicle de nou.

Per alimentar-se, aquesta espècie captura les abelles al vol o entren en els ruscs i amb les mandíbules tallen el cap i l'abdomen de les abelles i es queden amb el tòrax el qual donen de menjar a les larves. En un sol dia, una vespa és capaç de matar entre 50 i 70 abelles.

La segona part de la trobada va anar a càrrec dels tècnics del Consell Comarcal de la Selva (CCS) qui el juny passat va posar en marxa un servei que presta una empresa externa encarregada de l'extermini i la retirada dels nius d'aquest insecte, a un cost de 320 euros l'actuació que paguen els ajuntaments que el sol·liciten. Aquests tècnics van presentar una proposta per poder crear de manera «urgent» una comissió de treball destinada a definir una estratègia de lluita contra la vespa velutina pel 2018.

Segons van explicar, aquesta comissió haurà d'estar integrada per agents rurals, apicultors o Protecció Civil, entre altres.

A més, també caldran voluntaris i que les administracions s'impliquin per facilitar el material necessari per garantir la seva seguretat, el respecte pel medi natural i una formació prèvia. Una comissió que va ser vista amb bons ulls pels assistents i que finalment crearà el CCS.