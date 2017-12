Renoven les escomeses de plom d´aigua potable d´Anglès

L'empresa que gestiona el servei de l'aigua a Anglès, Aqualia, ja ha finalitzat la renovació dels trams de plom que formen part de la xarxa municipal. Segons va informar ahir la companyia, s'han renovat 80 escomeses de plom que hi havia a la xarxa del municipi d'Anglès per tal de complir amb el Reial Decret 140/2003, que estableix els criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà. Les antigues escomeses han estat substituïdes per unes de polietilè, un material respectuós amb el medi ambient.

Amb aquesta actuació, l'empresa que gestiona el Servei Municipal d'Aigües «millora el servei, elimina les fuites d'aigua que es produïen en les escomeses antigues i garanteix la qualitat de l'aigua subministrada». «L'aigua d'Anglès està sotmesa a un estricte control de qualitat, des de l'origen de l'abastament fins que arriba als domicilis, d'acord a la normativa sanitària vigent, per això, es realitzen cada any més de 4.000 determinacions analítiques de l'aigua, en les quals es controlen un total de 91 paràmetres, tant fisicoquímics com microbiològics» va explicar l'alcaldessa, Àstrid Desset. També va recordar que Aqualia executa anualment el Pla de Neteja i Desinfecció dels Dipòsits d'Aigua.