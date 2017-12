Amer aprova un pressupost per al 2018 de més de 2,3 milions d´euros

L'Ajuntament d'Amer va aprovar, en el ple del passat 22 de novembre, el pressupost per al 2018 que puja a 2.362.397,19 euros. La proposta es va aprovar amb set vots a favor de l'equip de govern (PDeCAT i ERC) i quatre en contra de l'oposició (JA-FIC).

En inversions, el consistori hi destinarà un total de 794.888,01 euros, entre les quals destaca l'obra per fer arribar aigua al veïnat de la zona muntanyenca de Costa de Santa Brígida. Segons va explicar l'alcaldessa, Maria Rosa Vila, feia anys que els veïns reclamaven aquesta actuació que serà possible en part, per la subvenció de 156.468,77 euros concedida per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El cost total del projecte és de 262.236,70 euros (IVA inclós). «Està previst que l'obra s'executi abans del novembre del 2018, moment en el qual els veïns que ho desitgin es podran connectar al servei» va explicar Vila.

A part d'aquest projecte, també s'eliminaran les barreres arquitectòniques en diferents espais de la localitat com en el teatre El Casal o la casa de la vila perquè sigui més accessible i estigui més adaptat a les persones amb mobilitat reduïda. Vila va voler destacar també la renovació de tot l'enllumenat del poble amb la instal·lació de llums LED en el marc del programa BiEnergy; o l'inici de la creació d'un espai jove que es construirà en una primera fase aquest 2018. «Al gener farem una reunió perquè els ciutadans i sobretot els joves, puguin aportar les seves propostes» va precisar Vila. A més, es construirà una petita àrea d'auto caravàning, una pista de pàdel o es reconvertirà l'estació del carrilet en un refugi, entre altres.