Cs vol convertir Blanes en seu provincial de la Feria de Abril

Que Blanes es converteixi en la seu provincial de la celebració de la Feria de Abril. Això és el que s'ha proposat aconseguir el grup municipal de Ciutadans a través d'una moció que vol portar a votació en el pròxim ple.

De fet, aquesta iniciativa ja va ser presentada en el ple de novembre, però finalment la formació va decidir retirar-la per tal de buscar primer el suport de les entitats Casa de Andalucía i l'Agrupació Amics de Blanes.

«Les pautes principals de com ha de ser aquesta celebració les han de marcar aquestes entitats locals», va remarcar el regidor de Cs, Sergio Atalaya, qui va recordar que aquesta no és la primera vegada que intenten tirar endavant aquesta proposta.

«El febrer del 2015 ens vam reunir amb el regidor de festes -Quim Torrecillas- que ho va veure amb bons ulls, però ens quedava molt poc temps per poder treballar-ho abans de l'abril i la iniciativa va quedar sobre la taula».

Per això ara -va ressaltar Atalaya- el partit ha decidit recuperar la idea i posar-la en marxa amb l'ambició de convertir-la en la més gran i popular de la província de Girona. «Ja es fa a Figueres o a Llançà però volem que la de Blanes sigui un referent», va puntualitzar l'edil de Cs

Tal com s'exposa en la moció preparada per Cs, la Feria de Abril és un dels esdeveniments més populars dintre de la cultura andalusa. «Es remunta a la Sevilla de 1846-1847, quan un empresari català i un altre basc van crear una nova fira de bestiar i d'agricultura, que va donar pas a l'inici de l'actual Feria de Abril sevillana» se subratlla en el text on s'explica també que des del 1971, diverses associacions d'andalusos arribats a Catalunya van crear la seva versió d'aquesta festivitat que incorpora demostracions de doma de cavalls, actuacions de música i ball d'artistes de renom o activitats gastronòmiques.



Per aquest any

Sobre la durada o la ubicació d'aquesta festivitat, Atalaya va ressaltar que han de ser les entitats i l'Ajuntament qui han de consensuar-ho. «Podria ser un dia o tot un cap de setmana i que no s'acabes molt tard per respectar el descans dels veïns» va assenyalar el regidor blanenc que va afegir que el seu propòsit és que aquesta festa es pugui celebrar ja enguany i que es repeteixi anualment com una activitat més de les destacades de Blanes.

En relació a la seva acceptació entre la resta de grups municipals del plenari, Atalaya confia que ho aprovaran. «Si comptem amb el suport de les entitats, crec que ho aprovaran» va indicar assegurant que no es poden «dormir» si volen arribar a temps per a aquest abril.