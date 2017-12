Creu Roja posa en marxa la campanya de recollida de joguines per a 400 infants

Ara que el desembre ha irromput a les vides de tothom, amb la il·luminació nadalenca i el pessebre ja inaugurat, la imminent arribada de les festes comporta recordar que no tothom les pot gaudir d'igual manera. Si hi ha algú que això ho té molt clar són els membres de Creu Roja Joventut de Blanes-Lloret-Tossa, que viuen aquests dies amb especial intensitat per tot el que comporta estructurar la logística de la Campanya de Joguines. Aquesta primera setmana de desembre, coincidint amb el pont de la Constitució, s'han preparat dues activitats a Blanes per recaptar diners i joguines.

Per tercer any consecutiu, les joguines han de ser noves, reivindicant el dret universal que haurien de poder tenir tots els nens, independentment de la situació econòmica que hi hagi a la seva llar. Per això, es rebutja tot el material de segona mà, perquè s'entén que tampoc no hi ha infants de segona categoria, i així s'especificarà durant tots els dies en què s'estarà fent recollida. Sumant les tres poblacions, s'hauran d'atendre prop de 400 nens i nenes, amb un ventall d'edats on la franja més nombrosa generalment sol ser voltar entre els 3 i els 10 anys.

Perquè la màgia que envolta poder rebre un regal es pugui complir, hi ha tot un exèrcit de voluntaris i voluntàries que treballen en l'organització de diverses activitats, majoritàriament jornades de recollida, així com esdeveniments molt especials.

La primera activitat extraordinària tindrà lloc avui al Teatre de Blanes. Significarà el tret de sortida de la Campanya de Reis 2017-2018, amb la tercera edició de la Nit de Monòlegs, que proposa passar una bona estona entretinguda i amb bon humor a canvi de lliurar un donatiu que realment té un preu més que popular: 3 euros per persona. La taquilla del Teatre de Blanes s'obrirà a les 6 de la tarda per començar la venda d'entrades, mentre que l'espectacle començarà a les 10 de la nit amb quatre convidats de luxe. Un dels més coneguts és Dani Lagi, que estarà acompanayat de Sergio Valero, Rony i Sitofonk.

El següent esdeveniment organitzat per l'assemblea de Blanes-Lloret-Tossa tindrà lloc aquest dissabte amb la coneguda Festa del Dia de l'Infant a la plaça dels Dies Feiners de Blanes. L'activitat començarà a partir de les 11 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre. Presentada sota el lema «Els seus drets en joc», es tracta que tant els nens i nenes com els amics i familiars que els acompanyin puguin passar una estona més que entretinguda amb un bon grapat de propostes.

Al llarg de tot dissabte el recinte de la festa inclourà la instal·lació d'una carpa de recollida de joguines, que han de complir tres requisits bàsics enllaçant amb els objectius que mena Creu Roja.